2021年11月16日 16時00分 ソフトウェア

オープンソース3DCGソフト「Blender」がバージョン3.0でAMD製GPUのサポートを強化



3Dモデルやアニメーション、レンダリングなど3DCG制作の主要機能を備えたオープンソースのソフトウェアスイート「Blender」が、2021年12月リリース予定のバージョン3.0で、AMD製GPUのサポートを一段と強化する方針であることを明らかにしました。



Next level support for AMD GPUs - Blender Developers Blog

https://code.blender.org/2021/11/next-level-support-for-amd-gpus/





Blender 3.0 takes support for AMD GPUs to the next level. Beta support available now! - GPUOpen

https://gpuopen.com/blender-cycles-amd-gpu/



Blender 3.0 Will Have AMD HIP-Based GPU Acceleration - Phoronix

https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Blender-3.0-AMD-HIP-Ready



Blenderには物理ベースのレンダリングエンジン「Cycles」が備わっていますが、Cyclesは2011年にリリースされた10年モノのエンジンであるということで、Blender 3.0では書き直しが行われ「Cycles X」として生まれ変わります。





このエンジン更新に合わせて、技術的理由およびパフォーマンス的理由から、AMD製GPUでのレンダリングに対するOpenCLのサポートが削除されることになりました。



代替策として、BlenderとAMDは緊密に連携し、AMDのHIP APIを使用したGPUレンダリングの改善を行い、AMDユーザーがCycles Xの全拡張機能を利用できるようにするとのこと。



「HIP」は「Heterogeneous-computing Interface for Portability」の略で、開発者が単一ソースコードからAMDとNVIDIAのGPU用のポータブルアプリを作成できるようにするC++ランタイムAPIおよびカーネル言語です。HIPのサポートを追加したコードは、すでに3.0ベータ版で利用可能だとのことです。





Blender 3.0ベータ版は以下のページからダウンロードできます。



Blender Builds - blender.org

https://builder.blender.org/download/daily/



また、この強化されたサポートを利用するには「Radeon Software 21.40 Beta for Blender 3.0」のインストールも必要です。



Radeon Software 21.40 Beta for Blender 3.0 Release Notes | AMD

https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-21-40-beta-blender-3-0



検証済みハードウェアは以下の通りです。

・AMDRadeon PROW6800

・AMDRadeon 6900XT

・AMDRadeon 6800XT

・AMDRadeon 6800

・AMDRadeon 6700XT

・AMDRadeon 6600XT

・AMDRadeon 6600