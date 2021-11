空輸の方が海上輸送よりも得になるケースがなぜ生まれているのか？

商品を世界中に飛行機で輸送するためのコストは、新型コロナウイルスのパンデミック以前の約2.5倍になっており、中国や東南アジアからアメリカへの輸送など、特に需要の高い主要なトレードレーンでは、出荷のピーク時には通常の5〜6倍の料金になっているといわれています。空輸よりも船を使う海上輸送の方が安く済みますが、それでも相対的に空輸の方が得になる理由について、アメリカの物流に関するニュースを扱うニュースサイト・American Shipperが解説しています。 Why is air cargo suddenly affordable relative to ocean shipping? - FreightWaves https://www.freightwaves.com/news/why-is-air-cargo-suddenly-more-affordable-compared-to-ocean-shipping Freightos Air Index によれば、2021年11月第1週の中国からアメリカ西海岸への空輸運賃は、1kg当たり約14ドル(約1500円)、中国からアメリカ東海岸の航空運賃は1kg当たり約13ドル(約1400円)で、前年同時期のおよそ2倍となっています。 新型コロナウイルスの世界的流行によって人々の動きが大きく制限され、旅客機の需要が大きく減り、それと共に航空会社は飛行機の運行数を大幅に減らしました。2021年後半になって流行が落ち着き、再び飛行機の需要が持ち直したことで航空会社は回復に向けて動き出しましたが、国際的な航空貨物の輸送能力は、パンデミック以前よりもおよそ70%低下したとのこと。空輸に使える飛行機が減ってしまったため、空輸の費用が2倍に上昇したというわけです。

2021年11月16日 20時30分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

