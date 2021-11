太陽光を反射させてドット絵やメッセージが書ける3Dプリント可能な六角形ミラーアレイがオープンソースで公開中

Bartlett氏は「鏡の取り付けが完了したのは、プロポーズ予定日の前夜であったため、実際に日没時に適切なメッセージが形成できるかどうかをテストすることはできませんでした。ただし、幸いなことに私の望むように反射光を出力することができました」と語っています。 なお、Bartlett氏が3Dプリント可能な六角形ミラーアレイを作成するために作成したソースコードはすべては MITライセンス のもとGitHub上で公開されています。 GitHub - bencbartlett/3D-printed-mirror-array: 3D-printable hexagonal mirror array capable of reflecting sunlight into arbitrary patterns https://github.com/bencbartlett/3D-printed-mirror-array

太陽の光を任意のパターンに反射でき、3Dプリントで作成可能という六角形に加工された鏡を複数配列したものを、 Ben Bartlett 氏が作成しました。この3Dプリント可能な六角形ミラーアレイは、交際8周年記念に恋人に結婚を申し込むために作成したとのことです。 GitHub - bencbartlett/3D-printed-mirror-array: 3D-printable hexagonal mirror array capable of reflecting sunlight into arbitrary patterns https://github.com/bencbartlett/3D-printed-mirror-array 交際相手も自身も生粋の技術オタクであるというBartlett氏は、交際8周年記念に3Dプリント可能な六角形ミラーアレイを作成し、これを用いて太陽光を「MARRY ME?(結婚してくれますか?)」と反射させるというアイデアを思いつきます。 Bartlett氏が結婚を申し込んだ瞬間の写真

2021年11月12日

