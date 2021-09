Microsoft「Surface」シリーズなど複数のWindows・Android製品のBluetoothに内在する脆弱性が見つかる

・関連記事

スマホやPCなど無数のBluetoothデバイスが乗っ取られてしまう脆弱性「BLESA」が発見される - GIGAZINE



Bluetoothデバイスの認証キーを攻撃者が上書きできる脆弱性「BLURtooth」が発見される - GIGAZINE



カスタム版AMD Ryzenプロセッサ搭載の「Surface Laptop 4」レビュー - GIGAZINE



2021年09月07日 10時30分00秒 in 動画, セキュリティ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.