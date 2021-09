Google Chromeが「すべてのCookieとサイトデータ」の管理ページを廃止しようとしているという報告

GoogleがChromeのCookieの詳細を管理するページを廃止し、単純な「削除」のみが行えるページに一元化しようとしていると、アプリ開発者のジェフ・ジョンソン氏が報告しています。 Google Chrome to remove detailed cookie and site data controls https://lapcatsoftware.com/articles/chrome-cookie.html 2021年8月頃、ジョンソン氏は「macOS 10.14.6でChromeのバージョン92.0.4515.107を使用して『すべてのCookieとサイトデータ(chrome://settings/siteData)』を開こうとすると、読み込みに数分かかる」というバグを報告。Chromeのバージョンを91に戻すと解決するため、バージョン92固有のバグであると指摘しました。

2021年09月06日 16時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

