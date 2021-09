アメリカ空軍が60年以上前に開発した巨大ロボット「ビートル」とは？

「巨大な有人ロボット」はSF映画やアニメに登場しますが、現実でも真剣に開発されたことがあります。アメリカ空軍特殊兵器センターが1960年代に開発した有人ロボット「 ビートル 」について、海外ブログのOrangebeanが解説しています。 When America Had an Atomic Mecha Warrior Robot | OrangeBean Indiana https://orangebeanindiana.com/2021/04/09/once-upon-a-time-america-had-an-atomic-mecha-warrior-robot/ 1950年代、原子力は「夢のエネルギー」として期待されていました。当時旧ソビエト連邦と冷戦状態にあったアメリカは、はるか遠くのモスクワに核爆弾を投下するための核爆撃機を構想しており、その推進力には原子力を想定していました。 しかし、長距離を移動できる核爆撃機は非常に巨大となり、巨大な爆撃機を原子力で飛ばすには巨大な原子炉が必要となります。巨大な原子炉を飛行機に搭載する場合、人間の乗組員に放射線の影響がないように、遮蔽物を搭載する必要があります。結果として、原子力推進の核爆撃機は規格外の大きさになることが想定されますが、人間のサイズとパワーではそこまで巨大な核爆撃機の整備は非常に難しいものがあります。

2021年09月05日 18時00分00秒 in ハードウェア, 乗り物, Posted by log1i_yk

