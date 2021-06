果物の甘みと酸味がとにかく「濃い」キャラメルコーン「果実のキャラメルコーン・パイン味」「果実のキャラメルコーン・メロン味」試食レビュー

・関連記事

野菜やフルーツを非加熱殺菌の新技術でそのまま閉じ込めてお酒も使ったアイスキャンディー「PALETAS」 - GIGAZINE



高級フルーツやマンゴーカレーなどが食べ放題でケーキやオードブルまでセットの千疋屋総本店「世界のフルーツ食べ放題」でフルーツ全種類を制覇してきました - GIGAZINE



爽やかな酸味と独特のトロピカルな甘さの新感覚フルーツ「食用ほおずき」を食べてみた - GIGAZINE



みずみずしいフルーツトマトと甘酸っぱいイチゴをのせた「フルーツトマトとチーズのタルト」を食べてみた - GIGAZINE



400年前から存在する「フルーツを積み重ねるのに最もベストな方法は?」の答えをコンピューターがついに立証 - GIGAZINE

2021年06月08日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.