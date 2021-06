2021年06月08日 11時07分 モバイル

iPhone修理業者が預かったスマホ内のヌード写真を勝手にFacebookに投稿



iPhoneの修理を請け負っていた下請業者のスタッフが、AppleのiPhoneサービスセンターに持ち込まれた女子大学生のiPhoneからヌード写真を抜き出し、本人になりすましてFacebookにアップロードしていたことが分かりました。Appleはこの件で、女性に対し数億円の賠償金を支払ったと報じられています。



事件の発端は、修理に出したiPhoneに保存されていた性的な写真と動画が、本人のFacebookページに投稿されていたのを被害者女性が発見したことです。Facebookのページにアップロードされた性的な写真や動画には、本人になりすました説明が加えられており、まるで自分で投稿したかのような誤った印象を与えるものだったとのこと。この投稿を友人から知らされた女性は2016年に、多大な精神的苦痛に対する賠償金として、Appleに対して500万ドル(約5億円)を請求しました。





Appleが徹底した内部調査を実施したところ、女性のiPhoneから写真を抜き出してSNSに投稿したのは、Apple製品の大手修理業者であるPegatron Technology Serviceのスタッフ2人だったことが分かりました。これを受けて、Appleは問題を起こしたスタッフを2人とも解雇した上で、女性に対して賠償金を支払いました。賠償金の額は不明ですが、「数百万ドル規模の取引になった」と報じられており、女性が請求した額と同額かそれに近い額が支払われたものと見られています。



Appleが女性に賠償金を支払うことで両者は和解しましたが、被害者側の弁護士がAppleに対して、「裁判に発展すればメディアによる否定的な宣伝になる」と脅しをかけていたことが、報道により判明しています。また、和解の条件には「この件や賠償金の額を口外しないこと」が含まれていました。



秘密保持条項があったにもかかわらずこの事件が公になったのは、Appleに対して補償金を支払ったPegatron Technology Serviceが、その補塡(ほてん)を拒否した自社の保険会社を訴えたためでした。裁判資料では、Appleは「Pegatron Technology Serviceの顧客」としか記載されていませんが、さらに別の裁判でAppleとPegatron Technology Serviceの関係がはっきりしたことで、芋づる式に今回の件が明るみに出たとのことです。





Appleは、複数のメディアに送信した声明の中で「当社はお客様のデータのプライバシーとセキュリティを大変重視しており、修理の過程全体を通じてデータが確実に保護されるよう、複数のプロトコルを設けています。2016年に当社の修理ベンダーの1つでこのような深刻なポリシー違反があったことが判明した際には、当社は直ちに行動を起こしました。また、今後もベンダーのプロトコルを強化し続けて参ります」と述べました。