HDD・SATA SSD・NVMe SSD・Optane SSDで「レイテンシ」にどれほど差があるのか？

コンピューターのメインバスなどに直接接続される 主記憶装置 はレイテンシやスループットに優れていますが、その反面として小容量という問題を抱えています。容量問題を主眼に据える場合はHDDやSSDなどの 補助記憶装置 を用いるべきですが、その際に重要となる「レイテンシの差」について、エンジニアのルスラン・サフチェンコ氏がHDD・SATA SSD・NVMe SSD・Optane SSDにおける調査結果を解説しています。 A journey to io_uring, AIO and modern storage devices https://clickhoμse.tech/blog/en/2021/reading-from-external-memory/ 補助記憶装置はホスト側とデータのやりとりを行う際、1バイトごとではなくデータをひとまとめにした「ブロック」と呼ばれる単位で入出力を行っています。どのサイズを1つのブロックとして扱うかはメーカーによってさまざまで、場合によっては長年にわたって使い続けてきたブロックサイズの更新を怠った結果、最新機器には不適格なブロックを設定し続けているメーカーも存在するそうです。

2021年06月07日 07時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1k_iy

