Facebookは1日何億本もの動画をどうやってエンコードしているのか？

世界最大のソーシャルメディアであるFacebookには、毎日何億もの動画がアップロードされています。しかし、すべての動画を最高の品質と解像度で、可能な限り少ないバッファリングで配信できるようにするには、動画ごとに最適なコーデックと設定を使ってエンコーディングを行う必要があります。Facebookが動画のエンコーディングを最適化するために行っている新しい取組みについて、Facebookの技術部であるFacebook Engineeringが公式ブログで解説しています。 How Facebook encodes your videos - Facebook Engineering https://engineering.fb.com/2021/04/05/video-engineering/how-facebook-encodes-your-videos/ Facebookに動画がアップロードされると、 平均ビットレート によって360p・480p・720p・1080pなど複数の解像度へのエンコードが始まります。この時、使用されるコーデックや設定によって、圧縮効率や視覚的な動画品質、必要な計算能力が変化します。 もちろん同時に大量の動画をエンコーディングできないので、動画処理のキューには優先順位が存在し、順番に行われます。この優先順位は、かつては動画の総再生時間や動画の内容、動画をアップロードした友人やフォロワーの数などさまざまな要因に基づいて決められていたそうです。Facebookは動画エンコーディングの優先順位を適切に割り当てることで、ユーザーエクスペリエンスの最適化を図っていたとのこと。

2021年04月26日 23時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

