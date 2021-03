2021年03月16日 20時00分 サイエンス

「ゲーム・オブ・スローンズ」のキャラクターになりきっている人の脳内では何が起きているのか?

by Kordite



映画や小説などのフィクション作品に夢中になった経験がある人の中には、「つい作中のキャラクターから影響を受けてしまった」という人も多いはず。ファンタジー小説「氷と炎の歌」を原作とした人気ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」のファンの脳をスキャンする研究により、架空のキャラクターになりきっている人の脳では、自分自身について考えるのと同じ部位が活発になっていることが判明しました。



Becoming the King in the North: identification with fictional characters is associated with greater self–other neural overlap | Social Cognitive and Affective Neuroscience | Oxford Academic

https://academic.oup.com/scan/advance-article/doi/10.1093/scan/nsab021/6143004



What happens in your brain when you ‘lose yourself’ in fiction

https://news.osu.edu/what-happens-in-your-brain-when-you-lose-yourself-in-fiction/



フィクションに登場する架空の人物が、多くの人に多大な影響を与えるという現象は、しばしば発生します。例えば、2014年に俳優でコメディアンのロビン・ウィリアムズが死去した際には、「1989年の映画『いまを生きる』でウィリアムズが演じた教師のジョン・キーティングに触発されて先生になった」という人による、ウィリアムズの死を悼むコメントがSNSに多数投稿されました。





人が架空のキャラクターから影響を受けるメカニズムについて調べるため、オハイオ州立大学で心理学を研究しているティモシー・ブルーム氏らの研究チームは、「ゲーム・オブ・スローンズ(GOT)」のファンだという被験者19人を対象に、脳を磁気共鳴機能画像法(fMRI)でスキャンする実験を行いました。



GOTを題材にした理由について、ブルーム氏は「同作には熱狂的なファンが多く、またバリエーションに富んだキャラクターが多数登場するため感情移入もしやすいという点から、今回の調査に最適でした」と説明しています。



実験では被験者19人に対し、「自分自身」「友人9人」「GOTの登場人物9人」について考えるように指示し、その際の脳の様子をスキャンしました。なお、被験者が考えるよう指示されたGOTの登場人物は、「ブロン」「キャトリン・スターク」「サーセイ・ラニスター」「ダヴォス・シーワース」「ジェイミー・ラニスター」「ジョン・スノウ」「ピーター・ベイリッシュ」「サンダー・クレゲイン」「イグリット」の9キャラクターでした。



by Gencho Petkov



被験者の脳をスキャンして、主に自己を内省する際に使われる前頭前野腹内側部(VMPFC)という部位の働きを調べたところ、VMPFCの活動は「自分」「友人」「GOTの登場人物」を考えている時の順で活発になりました。また、事前のアンケートで「ついフィクション作品の登場人物になりきってしまう」と答えた被験者では、「GOTの登場人物」のことを考えている際のVMPFCの働きが、他の被験者より有意に高いことも判明しました。この傾向は、事前に行った別のアンケートで「最も親近感が湧く」と回答したGOTのキャラクターを考えている時に、特に顕著になりました。



この研究結果について、ブルーム氏は「好きな架空のキャラクターになりきっている人の脳では、自分自身について考えている時と同じ場所が使われていました」とコメント。また共著者のディラン・ワンガー助教授は、「一部の人にとって、フィクションは新しいアイデンティティを獲得し、自分とは異なる視点を通じて世界を見る機会となります。今回の研究では、『人々が物語のキャラクターの1人であるかのような体験をすると、そのキャラクターとの間につながりが生まれる』ということを、脳の働きから裏付けることができました」と述べました。