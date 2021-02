2021年02月26日 18時45分 ネットサービス

新規株式公開を目指すクラウドサービス「DigitalOcean」とは?



新興企業・中小企業向けのクラウドサービスを提供するDigitalOceanが、アメリカ証券取引委員会に普通株式の新規株式公開(IPO)に関する登録届出書を提出したことを発表しました。シンボルは「DOCN」となる予定で、募集株式数・募集価格は未定です。



As filed with the Securities and Exchange Commission on February 25, 2021 Registration No. 333

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1582961/000119312521055798/d898181ds1.htm



DigitalOcean Files Registration Statement For Proposed Initial Public Offering

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/02/25/2182460/0/en/DigitalOcean-Files-Registration-Statement-For-Proposed-Initial-Public-Offering.html





DigitalOceanは2011年創業で、とにかく価格の安さが特徴的なクラウドサービスです。最も安いプランは「メモリ1GB、1CPU、SSD25GB、月間転送量1000GB」という構成で、月額5ドル(約530円)。時間あたり0.007ドル(約0.74円)です。



Pricing

https://www.digitalocean.com/pricing/





これは「Basic Droplet」と呼ばれる組み合わせで、たとえば上記の構成からメモリを2GBに、SSDを50GBに、月間転送量を2TBにすると、価格は倍の月額10ドル(約1060円)になります。



このほかに、一般的用途で用いるコスト重視の「General Purpose Droplets」だと、最も安いプランが「メモリ8GB、2CPU、SSD25GB、月間転送量4TB」で月額80ドル(約8500円)。





さらに、CPU性能重視の「CPU-Optimized Droplets」、メモリ搭載量重視の「Memory-Optimized Droplets」、ストレージ容量重視の「Storage-Optimized Droplets」も用意されています。



また、「Marketplace」では様々なサービスなどを1クリックで構築してくれるサービスも用意されています。スタッフおすすめとして、WordPressやOpenVPN Access Server、Docker、LAMP、Jitsi Serverなどが候補に挙がっています。



DigitalOcean Marketplace

https://marketplace.digitalocean.com/





たとえば、「WordPress」の場合はこんな感じで、WordPressそのもののほかに、Apache、MySQL server、PHP、Fail2ban、Postfix、Certbotが含まれています。インストール後に何をすればよいのかも示されています。



WordPress Hosting | DigitalOcean Marketplace 1-Click App

https://marketplace.digitalocean.com/apps/wordpress





公式ブログの「Product Update」カテゴリの記事を見ると、毎月必ずどういうアップデートを行ったのかという記事が掲載されていて、10年かけて細かい積み重ねをしてきた会社であることがわかります。



digitalocean.com/blog/tag/product-updates

https://www.digitalocean.com/blog/tag/product-updates/