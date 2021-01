交通渋滞をシミュレートできる「Microsimulation of Traffic Flow」で遊んでみた

自動車渋滞が発生する理由 にはさまざまなものがありますが、具体的にどんな行動をとれば渋滞が解消されるのかはわかりにくいもの。自動車の量やスピードを細かく操作して、交通渋滞がどうなるのかを一目で確認できるシミュレーションサイトが「 Microsimulation of Traffic Flow 」です。 Microsimulation of Traffic Flow: Onramp https://traffic-simulation.de/ Microsimulation of Traffic Flow のページにアクセスしてみると、このページが開きます。ページの左側には道路の上を車が走っている様子が映し出され、ページの右側には交通を操作できるバーがいくつか並んでいます。ちなみに日本とは反対で、道路の右側の車線がいわゆる「走行車線」、左側が「追い越し車線」になっています。

2021年01月12日 09時30分00秒 in レビュー, Posted by log1p_kr

