ウェブサイトのさまざまな「認証方式」をまとめて比較した結果がコレ

・関連記事

オープンソースかつ自サーバー上でホスト可能な認証プラットフォーム「SuperTokens」が登場 - GIGAZINE



パスワード認証に取って代わる2段階認証とその未来とは? - GIGAZINE



自分の個人情報を販売できるサービス登場、クレジットカードからSNSに至るまであらゆるサービスから情報を収集して販売可能 - GIGAZINE



GitHubがGit操作時のパスワード認証を廃止、今後はトークンによる認証が必須に - GIGAZINE



Appleが新しくSafariに追加した「Face IDやTouch IDによるウェブサイト認証機能」はこんな感じで動作する - GIGAZINE

2020年12月27日 15時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.