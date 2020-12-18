2020年12月18日のヘッドラインニュース
総監督・押井守、監督・西村純二による完全新作アニメ「ぶらどらぶ」の第1話特別編が、YouTubeで公開されました。
VLADLOVE EP01 "Vampire Girl,Bloody Excited" Eng sub - YouTube
©2020 押井守／いちごアニメーション
第2話～第4話は、2021年1月9日(土)から開催される『ぶらどらぶ』IA(いちごアニメーション)PRESENTS「GG映画祭」Powered by押井守&西村純二において、「うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー」「機動警察パトレイバー the Movie」「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」「人狼 JIN-ROH」とあわせて上映されます。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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新井祥子氏「性被害は事実です」改めて主張 「事実無根」訴える草津町長に反論 - 弁護士ドットコム
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「桜を見る会」前夜祭 安倍前首相が国会で「虚偽答弁」陳謝へ 自民、年内実施を検討：東京新聞 TOKYO Web
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331: 風吹けば名無し 2020/12/18(金) 10:22:22.02 ID:Jul5UIdZd
これを変えたくて広島の水口呼んだんやな
◆新商品（衣・食・住）
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