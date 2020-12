2020年12月16日 08時00分 ソフトウェア

「JavaScript」はここから始まった、1995年のJavaScriptリリースはこんな感じ



現代のウェブサイトに欠かせないプログラミング言語「JavaScript」は、当初はJavaを補完する言語としてリリースされましたが、今ではその地位にとどまらずウェブクライアントやサーバー、デスクトップアプリに至るまで、さまざまな製品で利用されています。そんなJavaScriptが初めて世に現れた、1995年のネットスケープコミュニケーションズとサン・マイクロシステムズによるリリースが、インターネットアーカイブに保存されています。



NETSCAPE AND SUN ANNOUNCE JAVASCRIPT, THE OPEN, CROSS-PLATFORM OBJECT SCRIPTING LANGUAGE FOR ENTERPRISE NETWORKS AND THE INTERNET

https://web.archive.org/web/20070916144913/http://wp.netscape.com/newsref/pr/newsrelease67.html





以下が1994年12月4日にネットスケープ・コミュニケーションズとサン・マイクロシステムズよって発表されたリリースの全文訳です。







◆リリース

カリフォルニア州マウンテンビュー(1995年12月4日):ネットスケープ・コミュニケーションズ(NASDAQ: NSCP)とサン・マイクロシステムズ(NASDAQ:NSCP)は本日、企業ネットワークやインターネット上のアプリケーションの作成とカスタマイズのための、オープンでクロスプラットフォームなオブジェクトスクリプト言語「JavaScript」を発表しました。JavaScriptは、サンの業界をリードするオブジェクト指向のクロスプラットフォーム・プログラミング言語であるJavaを補完するものです。JavaScriptの最初のバージョンは「Netscape Navigator 2.0」のベータ版で利用可能で、現在Netscapeのウェブサイトからダウンロード可能です。



また、America Online、Apple、Architext Software、Attachmate Corporation、AT&T、Borland International、Brio Technology、Computer Associates、Digital Equipment Corporation、HP、Iconovex Corporation、Illustra Information Technologies、Informix Software、Intuit、Macromedia、Metrowerks、Macromedia、Metrowerks、Novell、Oracle、Paper Software、Precept Software、RAD Technologies、The Santa Cruz Operation、Silicon Graphics、Spider Technologies、Sybase、東芝、Verity、Vermeer Technologiesは、JavaScriptをオープンソースのオブジェクトスクリプト言語ので業界標準として認め、今後の製品に組み込むことを予定しています。JavaScriptの仕様案は、Javaの最終的な仕様案とともに、今月中に公開され、業界のレビューとコメントのために適切な標準化団体に提出される予定です。





JavaScriptは、クライアントとサーバーの両方でオブジェクトやリソースをリンクする動的なオンラインアプリケーション開発のために設計された、使い勝手のよいオブジェクトスクリプト言語です。新しいオブジェクトやアプレット開発に使用されるJavaに対し、JavaScriptはHTMLページや企業向けアプリケーションの開発者が、クライアントやサーバー上で動作するオブジェクトの動作を動的にスクリプト化するために使用することを想定して設計されています。JavaScriptは、プログラミングの経験がほとんどない人でも、複雑なアプリケーションを素早く構築できるという点で、Visual Basicに似ています。



JavaScriptの設計は、インターネット専用に設計された次世代のソフトウェアを象徴しており、以下のような特徴を持っています。



・ネットワーク中心の開発を指向した設計

・Javaとの補完的な統合

・HTMLとの補完的な統合

・オープンソース、クロスプラットフォーム



Javaは、サンが開発したオブジェクト指向のプログラミング言語であり、OSやマイクロプロセッサに依存せずに動作します。アプレットと呼ばれるJavaプログラムは、ネットワークを介して任意のクライアント上で実行することができ、企業のネットワークやインターネット上でCD-ROMのように豊かなマルチメディアを提供します。Javaは、アプリケーションを他のプラットフォームに移植する必要がないため、プログラマーからは広く歓迎され、情報システム管理者からは、ネットワーク上でアプリケーションを配布し維持するためのコストを削減できると評価されています。



JavaScriptを使用すると、ユーザーの入力に応じてクライアント上でローンの支払いや為替計算を実行する高機能なフォームをHTMLページに実装することができます。Java製のマルチメディア天気予報アプレットをJavaScriptでスクリプト化し、現在のある地域の天気予報に応じて適切な画像や音声を見せることができます。サーバーサイドのJavaScriptの用法としては、データベースからデータを取り出し、その場でHTMLにフォーマットすることができます。つまり、クライアントとサーバーの両方でJavaScriptを実行することができます。サーバー側ではデータベースに保存されたユーザーの好みに基づいてHTMLコンテンツを動的に構成し、クライアント側では、JavaアプレットとHTMLフォームを組み合わせて、ネットワイドな情報検索を指定するための動的でインタラクティブなユーザーインターフェースをJavaScriptで実現することができます。



JavaプログラムとJavaScriptは、クライアントとサーバーの両方で実行できるように設計されています。また、

JavaScriptはJavaオブジェクトの設定と動作を変更できるので、企業ネットワークやインターネットを介してユーザーに情報を動的に提供したり、ユーザーと対話したりする動的なオンラインアプリケーションを幅広く開発できます。Netscapeは、このビジョンを実現するためのプログラミングツールやアプリケーションだけでなく、クライアント製品やサーバー製品でもJavaとJavaScriptをサポートしていきます。



「Javaはインターネットのために最初から設計された言語であるため、プログラマーはJavaにとても熱狂しています。JavaScriptは、インターネットとユニコードを基本とした世界規模での利用を想定して設計されているので、無理なく導入できます」と、サンの共同創始者であり役員であるビル・ジョイ氏は語っています。「JavaScriptは、HTMLベースのコンテンツをJavaアプレットに接続するための最も効果的な方法となるでしょう」。



Netscapeのアプリケーション開発ツール「Netscape Navigator Gold 2.0」、「Netscape LiveWire」および 「Netscape LiveWire Pro」は、JavaScriptアプリケーションの迅速な開発と展開を行えるように設計されています。Netscape Navigator Gold 2.0はJavaScriptの作成と編集が可能で、Netscape LiveWireは企業内ネットワークやインターネット上のNetscapeサーバーにJavaScriptプログラムをインストール、実行、管理することができます。Netscape LiveWire Proは、Illustra、Informix、Microsoft、Oracle、Sybaseなどの高性能なリレーショナルデータベースとJavaScriptの接続をサポートしています。JavaとJavaScriptのサポートはすべてのNetscape製品に組み込まれており、動的なオンラインアプリケーションの開発と展開のための統一された完全なクライアントおよびサーバー向けのツール環境が提供されています。



Javaは開発者が無料で利用できます。JavaコンパイラとJavaの開発環境、HotJavaブラウザとドキュメントは、サンのウェブサイト「http://java.sun.com」から入手できます。さらに、Javaのソースコードは有償でライセンス提供されています。ライセンスの詳細については、「java.sun.com」のウェブサイトからも入手できます。現在までにサンは、Borland、Macromedia、三菱、Netscape、Oracle、Silicon Graphics、Spyglass、東芝など、多くの大手IT企業にJavaライセンスを提供してきました。サンの「Workshop for Java」ツールキットは、1996年春にリリースされる予定です。「NEO」製品群については、オブジェクト指向ネットワークアプリケーションのための最初の開発、運用、管理環境であり、NEOのフロントエンドとしてJava対応のブラウザも使用する予定です。



Netscapeとサンは、JavaScriptをオープンソースのインターネットスクリプト言語の標準として、W3CとIETFに提出する予定です。JavaScriptは、インターネットコミュニティ全体で利用可能な、オープンで自由にライセンスされた標準となります。既存のJavaのライセンスを取得している人には、JavaScriptのライセンスが与えられます。さらに、サンとNetscapeは、JavaScriptのソースコードのリファレンス実装をロイヤリティフリーのライセンスで利用できるようにし、さまざまな製品への標準規格としての採用をさらに促進することを計画しています。



ネットスケープ・コミュニケーションズは、企業ネットワークやインターネット上で人と情報を結びつけるためのオープン・ソフトウェアの有力なプロバイダーです。同社は、「Netscape Navigator」「Netscape sever」、開発ツール、「Netscape Internet Applications」を提供し、次世代の動的なオンラインアプリケーションに向けた完全なプラットフォームを構築しています。ネットスケープ・コミュニケーションズは、カリフォルニア州マウンテンビューに本社を置き、NASDAQは「NSCP」というシンボル名で取引されています。



サン・マイクロシステムズは、年間60億ドル(当時の為替レートでおよそ6000億円)の売上を誇る企業で、オープンなネットワークコンピューティング環境の構築とメンテナンスを可能にするソリューションを提供しています。オープンスタンダードの提唱者として広く認知されているサンは、商用および技術コンピューティング向けの製品、技術、サービスの設計、製造、販売を行っています。サンの「SPARC」ワークステーション、マルチプロセッシングサーバー、「SPARC」マイクロプロセッサ、「Solaris」、ISO認定サービス組織は、それぞれUNIX業界で第1位にランクされています。1982年に設立されたサンは、カリフォルニア州マウンテンビューに本社を置き、世界中で1万4000人以上の従業員を抱えています。



ネットスケープ・コミュニケーションズの追加情報は、「[email protected]」にメールするか、「415-528-2555」に電話することで入手できます。サン・マイクロシステムズに関する追加情報は、「http://www.sun.com」で、Java情報については「http://java.sun.com」で入手できます。 ネットスケープ・コミュニケーションズ、ネットスケープ・コミュニケーションズのロゴ、Netscape、およびNetscape Navigatorは、ネットスケープ・コミュニケーションズの商標です。JavaScriptとJavaはサン・マイクロシステムズの商標です。その他の製品名は、各社の商標です。







◆企業の反応

America Online Technologies 社長 Mike Connors氏:

JavaScriptは、OSとアーキテクチャの双方で、クロスプラットフォームの可搬性を備えた高速なマルチメディアアプリケーションの開発資源を提供します。この強力な言語を当社の開発者向けプログラムに統合できることを嬉しく思います。



Architext Software CTO Graham Spencer氏:

JavaScriptを使用することで、「Excite」用のパーソナライズされたアプレットを簡単に作成することができます。これらのアプレットは、Exciteサービスの豊富な機能と組み合わせることで、ユーザーがインターネットを探索する際に、より完全なかたちでユーザー体験に溶け込むことができます。



AT&T 役員 Tom Evslin氏:

AT&TのJavaScriptサポートは、単に素晴らしい技術をサポートするだけではありません。オープンスタンダードは、オープンな接続性と同様に、インターネットの成功にとって重要であり、今後も重要になるでしょう。



Computer Associates CTO Nancy Li氏:

JavaScriptとJavaは、ビジネスにおけるコンピューティングのためのインターネットとイントラネットの進化における重要な一歩を表しています。JavaScriptにより、インターネットのアプリケーションは「CA-OpenIngres」などの製品データベースに簡単に接続でき、Javaにより、「CA-Unicenter」や「CA-Masterpiece」、「CA-ManMan/X」、「CA-Accpac」などの、ビジネスアプリケーション向けの使いやすいマルチプラットフォームのウェブクライアントを開発することが可能になります。



Digital Equipment Corporation VP Rose Ann Giordano氏:

JavaScriptは、創造性の新しい波を解き放ち、誰も予測できない方法でインターネットを変革するでしょう。JavaScriptやその他の開発ではパフォーマンスの向上が求められますが、当社の「Alpha」システムアーキテクチャが理想的です。



HP ディレクター Jan Silverman氏:

JavaScriptは、インターネット専用に設計された次世代のソフトウェアを象徴する素晴らしい技術です。HPはオープンスタンダードにコミットしており、HPのオープンシステムアーキテクチャを補完するものであるため、JavaScriptを支持しています。



Iconovex Corporation VP Robert Griggs氏:

今後は、JavaScriptを活用して、当社のドキュメント自動インデックス化・抽象化技術を統合していく予定です。当社の技術を活用することで、サーバー機能やウェブクライアントへのタイムリーな配信、ドキュメントを大幅に向上させます。



Illustra Information Technologies 創設者・CTO Michael Stonebraker氏:

JavaScriptは、プラットフォームに依存しない開発環境で、強力で新しく、豊かなマルチメディアアプリケーションの開発を可能にします。Illustra独自の拡張可能なオブジェクトリレーショナルアーキテクチャは、JavaやJavaScriptオブジェクトを使用したコンテンツ管理アプリケーションのための理想的で高機能かつクエリ可能なストアを提供します。



Informix Software チェアマン・CEO Phil White氏:

JavaScriptは、動的なオンラインアプリケーションを可能にし、ユーザーに利益をもたらします。これらのアプリケーションには、コンテンツ管理のための強力なデータベース・エンジンが必要です。Informixの 「OnLine Dynamic Server」は、これらのアプリケーションに最適です。Netscapeとの提携により、当社は最高のオンライン・データベースと動的でインタラクティブな技術をユーザーに提供しています。



Intuit エグゼクティブVP Bill Harris氏:

Intuitは、JavaScriptとNetscapeの認証およびアプリケーション開発ツールを活用して、魅力的なオンライン金融サービスを開発します。Netscapeのオープンでクロスプラットフォームな環境により、Intuitは効率的にオンラインアプリケーションを開発し、展開することができます。



Macromedia 社長・CEO Bud Colligan氏:

JavaScriptは、データベースへのクロスプラットフォームなアクセスを可能にし、得られたデータを 「Macromedia Shockwave」に移動して、インターネット向けの動的でインタラクティブなマルチメディアにレンダリング、アニメーション、そして作成するための素晴らしい方法です。JavaScriptはまた、Macromediaが構築している新しいマルチメディアパブリッシングツールのための有望なコア技術です。



Metrowerks 社長・CEO Greg Galanos氏:

Java開発のための一般的な標準スクリプト言語の作成は、ダイナミックなライブコンテンツを消費者に配信するこの新しいエキサイティングな技術の採用を加速させます。Metrowerksは、新しいインターネット開発のためのプログラミングプラットフォームとしてJava用のツールを提供するための努力の一環として、JavaScriptをサポートします。



Paper Software CEO Mike McCue氏:

Paper Softwareは、開発パートナーが分散型オンラインアプリケーション内でJava、プラグイン、Paperの多次元VRMLユーザーインターフェースを結合するためにJavaScriptを使用することを計画しています。



Precept Software Judy Estrin氏:

JavaScriptは、インターネットや企業のイントラネットでリアルタイムのマルチメディアトラフィックを効果的に処理できるようにするためにPreceptが開発しているソフトウェアを完璧に補完するものです。Webソリューションに当社の製品を統合するための手段として、JavaScriptは、Webベースのソフトウェアの広い範囲でリアルタイムのオーディオとビデオを活用することができます。



SCO VP Richard Treadway氏:

SCOは、「OpenServer」と「UnixWare」の両方の製品ラインでJavaScriptをサポートできることを楽しみにしています。JavaScriptは、開発者がこれまで以上に刺激的でインタラクティブなウェブベースのアプリケーションを開発することを可能にし、ますます洗練されていくインターネットユーザーの注目を集めるために必要な優位性を提供します。



Silicon Graphics 社長・COO Tom Jermoluk氏:

JavaScriptは、Silicon Graphicsのコンテンツ作成およびアプリケーション開発ツール郡と相性が良いです。この組み合わせは、より豊富なインタラクティブアプリケーションの開発を可能にし、業界に利益をもたらします。



Spider Technologies 社長・CEO Zack Rinat氏:

Spiderは、JavaScriptなどのオープンで新しいインターネット標準を製品に統合していきます。Spiderは、ビジュアル開発と商用ウェブ/データベースアプリケーションの高性能なデプロイのための最も先進的なソリューションを提供することをお約束します。



Sybase's Powersoft Division CEO Mitchell Kertzman氏:

JavaとJavaScriptは、インターネットアプリケーションが商用クライアント/サーバー・コンピューティングを活用できるようにする上で重要な役割を果たすことになります。Sybaseは、高性能で顧客中心の安全な環境でSybaseアーキテクチャ全体にインターネット・アクセスを提供するためのいくつかの方法の一つとして、顧客がこれらの言語を利用できるようにします。



Verity ディレクター Steve Zocchi氏:

Javaは、動的な表示機能や、検索およびエージェント・プラットフォームからの結果のクライアント側での操作を提供する強力なツールとして、Verityにとって非常に興味深いものとなっています。設定可能性は Verity サーバの重要な強みであり、JavaScript の利用可能性は、ノンプログラマーが Java オブジェクトの力を利用して Verity アプリケーションの外観をカスタマイズするための理想的なツールを提供します。



Vermeer Technologies CEO John R. Mandle氏:

クライアント・サーバー、マルチベンダー、クロスプラットフォームのJavaScriptの性質は、Vermeer FrontPageウェブ・オーサリング・システムに自然に適合しています。革新的で可能性のあるウェブ技術を追跡することは、Vermeerにとって重要な優先事項であり、Front Pageと将来の製品にJavaScript言語を組み込むために迅速に動いています。