NetflixやAmazonなどの大企業も導入する「マイクロサービス」の利点とは？

AmazonやNetflix、Uber、LINEなどのIT企業が導入している「 マイクロサービス 」は、現代の開発環境に適合したソフトウェアのアーキテクチャとして近年注目を集めています。そんなマイクロサービスの仕組みやメリット・デメリットについて、クラウドストレージサービスを提供する Backblaze が解説しています。 What Are Microservices? https://www.backblaze.com/blog/what-are-microservices/ 大規模で複雑なソフトウェア開発では長年にわたり、製品の各種サービスがそれぞれ緊密に連携する1つの大きなモジュールとして、ほとんどのコードがゼロから設計されていました。こうしたソフトウェアアーキテクチャは モノリシック と呼ばれており、長らくソフトウェア開発における主流となっていました。ところが、モノリシックでは全てのサービスが1つのモジュールとなっているため、メンテナンス性が低くアップグレードも難しいという問題があったとのこと。 これに対してマイクロサービスは、アプリケーションを構成する要素を大きな1つのモジュールとしてではなく、独立した小さなサービス群に分割・連携する手法またはアーキテクチャです。マイクロサービスでは各機能を再利用可能な単位に分割し、基本的にスタンドアローンなプロセスとして実行させ、それぞれを連携させて1つのアプリケーションとして提供する仕組みとなっています。

2021年12月06日 07時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

