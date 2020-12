Excelの数式言語で独自のカスタム関数を定義できる「LAMBDA」をMicrosoftが発表

・関連記事

「何かが間違っているExcelシート」の問題点を見抜く専門家たちが世界を救っている - GIGAZINE



「Excelのおせっかい」のせいで人間の遺伝子の名前が変更を余儀なくされる - GIGAZINE



Excelで仕事をすばやく効率的にこなすノウハウがてんこ盛りの「『結果を出す人』は、エクセルをどう乗りこなしているのか?」 - GIGAZINE



新型コロナの症例記録1万6000件がExcelのインポートに失敗して一時消失 - GIGAZINE



Excelで「ドラゴンクエストIII」をマクロ言語なしで再現した猛者が登場、実際にプレイする様子も公開中 - GIGAZINE

2020年12月07日 15時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.