「女性がオーガズムに達すると一体何が起きるのか？」など女性のオーガズムの秘密を科学者が解説

「 オーガズム 」とは、俗に「絶頂」や「イク」と表現される性的快感が最高潮の状態のこと。2019年になって、女性のオーガズムが持つ役割に関しての 新説が提唱される など、女性のオーガズムは多くの科学者にとって注目のテーマです。南オーストラリア大学の神経科学者であるジェーン・チャーマーズ氏が、女性のオーガズムを4つのテーマに分けて、分かりやすく解説しました。 4 things about female orgasms researchers actually study https://theconversation.com/4-things-about-female-orgasms-researchers-actually-study-151015 ◆1:女性がオーガズムに達すると何が起きるのか? 女性がオーガズムに達すると、 骨盤底筋 が不随意のうちにリズミカルに収縮します。チャーマーズ氏によると、これには勃起した 陰核(クリトリス) や充血した外陰部といった組織からの血流を促し、通常の状態に戻す役割があるとのこと。また、性的興奮やオーガズムを感じている状態にある女性は、心拍数や呼吸数が増加し血圧も上昇します。

・関連記事

脳全体が活性化して茫然自失状態になるなど「女性のオーガズムのナゾ」の科学的解説 - GIGAZINE



「女性のオーガズムとは何か?」を2分のムービーで解説するとこうなる - GIGAZINE



オーガズムに就寝中でも達する女性がいるのはなぜなのか? - GIGAZINE



オーガズムを覚える時の表情は西洋と東洋で違うことが判明 - GIGAZINE



科学に裏付けされた「自慰行為のメリット」とは? - GIGAZINE



「性的アクション」を駆使して相手がオーガズムに達すると勝利する18禁カードゲーム「OrgasMe!」 - GIGAZINE

2020年12月03日 21時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.