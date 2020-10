たった60秒でKubernetes環境を構築できる「MicroK8s」にHAクラスター機能が追加

・関連記事

GitLabがKubernetesをさまざまな課題に直面しながら1年間運用して学んだこと - GIGAZINE



KubernetesのCPU limits設定時における「不要なスロットリング」を回避する方法とは? - GIGAZINE



GoogleのGmailやクラウドなどのサービスを支える技術「Borg」の統計情報が公開 - GIGAZINE



AWSやKubernetesなどのインフラ管理をまとめて行える「Clutch」をLyftがオープンソースで無料公開 - GIGAZINE



Pythonでコードを書いてAWSやKubernetesのシステム構成図を出力できる「Diagrams」 - GIGAZINE



Elastic Stack 7.9で無料化された複数のサービスをまとめて検索できる「Elastic Workplace Search」を使ってみた - GIGAZINE

2020年10月16日 15時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.