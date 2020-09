隕石が「水切り」のように地球の大気でバウンドする現象を捉えたムービー

天体物理学の博士研究員であるDenis Vida氏が、「弧を描くように夜空を移動する物体」のムービーをTwitterに公開しました。Vida氏は「隕石が宇宙に跳ね返った」とコメントしています。





(1/2) An earthgrazer above N Germany and the Netherlands was observed by 8 #globalmeteornetwork cameras on Sept 22, 03:53:35 UTC. It entered the atmosphere at 34.1 km/s, reached the lowest altitude of ~91 km and bounced back into space!@westernuScience @IMOmeteors @amsmeteors pic.twitter.com/5EgRivdcsu