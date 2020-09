2020年9月9日のヘッドラインニュース

「アイドルマスター シンデレラガールズ」のボイスアイドルオーディションで1位に輝いた辻野あかりの声を梅澤めぐさんが担当することが明らかになりました。







辻野あかりは、ニコニコ動画で2020年1月に生まれた「たべるんごのうた」を歌っていることでも知られています。ただし、梅澤さんによるボイスは2020年9月に流れた5周年CM内の一言が初出で、それまでは音声合成ソフトによっておのおのが歌わせている形でした。



「たべるんごのうた」が1000件を突破したので珠玉の作品を抜粋してまとめてみた - GIGAZINE





総作品数2100本突破の「たべるんごのうた」でまだまだ出てきた傑作をまとめてみた - GIGAZINE





すでに5周年CMの「えいっ」の一言で「たべるんごのうた」を錬成するツワモノが存在していますが、今回、正式に梅澤さんによるボイスが加わったことで、一時に比べると落ち着いていた「たべるんごのうた」界隈が再び盛り上がりそうです。



たべるんごのうた 辻野あかりver. - ニコニコ動画





たべるんごのうた(CV:梅澤めぐ) - ニコニコ動画





