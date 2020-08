Googleが法執行機関に人種差別的なユーザーの個人情報を提供していたと判明

Googleがアメリカの法執行機関に、問題のあるユーザーの氏名・住所・クレジットカード番号などの各種個人情報を提供していたとイギリス大手紙のThe Guardianが報じました。 Google giving far-right users' data to law enforcement, documents reveal | Technology | The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2020/aug/17/google-giving-user-data-authorities-documents-reveal 法執行機関に対するGoogleの情報提供が明らかになったきっかけは、2020年6月に活動家グループによって公開された「BlueLeaks」と呼ばれるリークデータです。BlueLeaksには書類やビデオ、電子メール、オーディオファイルなど100万点、容量にして270GBほどのファイルが収録されており、「アメリカ史上最大の法執行機関によるデータ流出事件」と呼ばれていました。 アメリカの警察・法執行機関の機密文書270GBが盗み出されて一般公開される - GIGAZINE

2020年08月18日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

