2020年6月30日のヘッドラインニュース

本日・2020年6月30日(火)から「映画館に行こう!キャンペーン2020」第1弾がスタートしました。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で一時的に休館した全国の映画館は順次運営が再開されていますが、密閉空間であることから不安を感じている人もいるはずだということで、安心・安全への取り組みのアピールなどが行われています。





俳優の役所広司さんがキャンペーン・アンバサダーに就任。今後、役所さんを筆頭に、映画業界人によるYouTube動画のリレー企画が行われるとのことです。



役所広司さん コメント - YouTube





キャンペーン実施にあたってのコメントは以下の通り。



キャンペーン・アンバサダー 役所広司さん:

今回キャンペーン・アンバサダーのオファーを受け、こういった役目は苦手ですが、お世話になっている映画業界に恩返しが出来たらという気持ちで引き受けさせていただきました。自粛期間中に家のテレビで映画を楽しまれた方も多いかと思いますが、やはり映画館で見る映画は別物だと思うので、映画館で映画を見ていただきたいです。お客様も不安な気持ちもあるかと思いますが、劇場スタッフの皆さまが、お客様を迎える安心・安全を提供するため頑張っています。観客側としてもコロナ渦におけるマナーを守って、映画館での映画鑑賞を楽しみましょう!また、先が予測の付かない厳しい環境下にいますが、覚悟と努力で、日本映画がもっと豊かに、世界に誇れる日本映画になれるよう、改めて頑張っていきたいです。キャンペーンの今後の動画投稿で、素晴らしい映画人たちが登場するので、是非お楽しみに!





『映画館に行こう!』実行委員会顧問・一般社団法人 日本映画製作者連盟会長 岡田裕介氏:

今はほとんどの作品が公開延期になっており、なかなか新作を皆様にお届けできていないのですが、8月に向け、続々と作品がそろってくるので、お客様が安心して見に来ていただけるよう映画館の方も万全の準備を整えてまいります。また新作を映画館で楽しんでいただけたらと思います。



『映画館に行こう!』実行委員会 委員長 松岡宏泰氏:

映画業界の関係者から「一緒に頑張っていこう!」という声が集まってこのようなキャンペーンを実施することになりました。映画ファンに「映画館に行きたい!」と思って頂くことが、我々にとって一番大切です。安全面への不安の声が寄せられていますが、安全のためのガイドラインの作成はもちろん、最大限努めてまいりますので、安心して大きなスクリーンで映画を見ていただき、充実した気持ちでお帰り頂けたらと思います。



左:松岡さん、中央:役所さん、右:岡田さん





