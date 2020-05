地下深くに眠る1000万枚超の写真「ベットマン・アーカイブ」とは？

地下約67メートルにある閉鎖された石灰岩採石場を再利用した地下保管庫の一画に、 ベットマン・アーカイブ と呼ばれる約1100万枚もの写真やネガフィルムが収蔵されています。アメリカ・ペンシルベニア州の保管庫で厳重に管理されるベットマン・アーカイブは、絵や写真などの熱心なコレクターであった オットー・ベットマン によって収集されました。 This Vast Photo Archive Is Hidden Inside a Cold, Heavily Guarded Limestone Mine - Atlas Obscura https://www.atlasobscura.com/articles/hidden-photo-archive-mine 1935年、ドイツで暮らしていたベットマンは、ヒトラーが権力を握る前夜に「ユダヤ人である」という理由から学芸員を解雇されたことをきっかけに、ドイツからアメリカへと亡命しました。ベットマンは蒸気船に乗り、大きなトランク2つを抱えてニューヨークへたどり着きましたが、トランクにぎっしりと詰められていたのは服でもお金でもなく、写真とネガでした。大量の写真はベットマンがヨーロッパ各地を旅して集めた、図書館や博物館の本や資料をカメラで撮影したものでした。以下の写真は1947年に撮影されたベットマン本人です。

2020年05月19日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1m_mn

