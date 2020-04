2020年04月28日 11時20分 モバイル

AppleとGoogleが技術提供した新型コロナウイルス感染追跡アプリ「COVIDSafe」が公開、どのようなシステムなのか?



AppleとGoogleがiOSとAndroidにそれぞれ組み込んだ「新型コロナウイルス感染追跡システム」を活用したオーストラリア政府公式感染追跡アプリ「COVIDSafe」が公開されました。



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は飛沫感染や接触感染でヒトからヒトへ感染が広がるため、「感染者の行動履歴」を知ることが潜在的な感染者の特定に重要です。このような理由から、AppleとGoogleはスマートフォン向けに、感染者と接触した可能性のある人に特定・警告する「新型コロナウイルス感染追跡システム」を共同開発しました。



この追跡システムを活用したアプリが、オーストラリア政府公認感染追跡アプリ「COVIDSafe」です。このアプリは、感染が新たに発覚した人と接触していた場合は警告通知が送信されるというもの。なお、COVIDSafeはApp StoreやGoogle Playですでに公開されていますが、利用可能地域はオーストラリアのみとなっています。



COVIDSafeは、Bluetoothによって「別のユーザーが1.5メートル以内に15分以上滞在した」ことを判別して、その場合の日付・時刻・距離・接触時間・接触相手の匿名IDを記録するというシステム。仮に誰かに感染が発覚した場合は、上記の情報を使って感染が疑われる全ユーザーに対して警告が送信されます。これらの情報収集にはBluetoothのみを使用しており、位置情報機能を利用してはいないとのこと。





利用に必要な名前・携帯電話番号・郵便番号や、接触履歴などの情報は暗号化され、Amazon Web Servicesのクラウドサーバー上に保存されます。この情報にアクセスできるのは州の保健当局のみで、そのほかの連邦機関などにアクセス権限はなく、捜査令状・裁判所命令によって情報が強制的に開示されることはないとオーストラリア政府は回答しています。また、匿名IDも2時間ごとに切り替わり、21日後にはデータ上から抹消されるなど匿名性を高めるシステムも搭載されているとのこと。



COVIDSafeはiOS 10.0以降のiPhone・iPad・iPod touchなどのAppleデバイス、ないしはAndroid 6.0以降のAndroidデバイスで利用可能。アプリをバックグラウンドで起動している間はBluetoothによって通信を行っているため、「低電力モード」をオフにしておく必要があります。そのため使用中はスマートフォンの電力消費が大きくなってしまいますが、オーストラリア保健省の情報部門の最高責任者であるダニエル・キーズ氏は、「AppleやGoogleと協力してアプリのパフォーマンスを改善し、バックグラウンドで効率的に実行できるように取り組んでいます」と回答しています。





アメリカの大手メディアABC Newsによると、COVIDSafeは公開から24時間以内に189万件のダウンロードを記録したとのこと。公開日の翌日、グレッグ・ハント保健大臣は「ダウンロード数が5日以内で100万件に達すれば、と思っていました。しかし、ふたを開けてみれば5時間以内で100万件に達したので、幸運でした」とコメントしました。



オーストラリア政府はCOVIDSafeアプリが効率的に機能するには、利用者数が全人口の40%(約1000万人)に達する必要があると述べています。