「脳内の思考を自由に読み取ったり制御したりする技術」は一体どんなメリットや問題があるのか？

人の脳を読み取る試みについては、既に「 ディープラーニングで脳波を読み取る 」技術や、「 頭の中のイメージを画像にする 」技術が登場しています。こうした技術が実現することで犯罪を食い止めたり、精神障害を治療したりできると期待されていますが、その前にさまざまな課題を乗り越えなければならないと指摘されています。 Mind Reading and Mind Control Technologies Are Coming - Scientific American Blog Network https://blogs.scientificamerican.com/observations/mind-reading-and-mind-control-technologies-are-coming/ 「人の脳内の電気的活動を調査する『マインド・リーディング』は、生化学が体でやったことを脳にも行うようなものです」と指摘するのは、アメリカ国立衛生研究所の神経内科医である R・ダグラス・フィールズ 氏です。フィールズ氏によると、「マインド・リーディング」が実現すれば、まるで血液検査でコレステロール値を調べるような感覚で脳をモニタリングして、 ADHD や統合失調症を診断することができるようになるとのこと。 実際に、フィールズ氏がワシントン大学の神経心理学者Chantel Prat氏に脳波測定をしてもらった結果、たった5分間の測定だけで「フィールズ氏が外国語を学ぶのが苦手」だということが見抜かれてしまったそうです。このようにして、IQや認知的な得手不得手を分析すれば、進学や職業選択に役立つとフィールズ氏は考えています。

・関連記事

「テレパシーでの会話」など脳とPC間で情報をダイレクトに伝達する技術の展望をFacebookが発表 - GIGAZINE



「脳を読むリストバンド」開発のスタートアップをFacebookが買収 - GIGAZINE



ディープラーニングで脳波を読み取る試み - GIGAZINE



頭の中にあるイメージを脳の活動データから機械学習を用いて画像化することに成功 - GIGAZINE



頭に描いた「人の顔」のイメージを映像化する研究がエール大学で進行中 - GIGAZINE

2020年03月11日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.