量子コンピューターの性能を表す指標に「量子ボリューム」を用いることの危険性とは？

従来のコンピューターでは不可能な計算を実現する 量子コンピューター は、次世代のコンピューターとして実用化が期待されています。量子コンピューターの性能を表すため、量子コンピューターの開発に力を入れている IBM は「 量子ボリューム 」という指標を提唱していますが、 テキサス大学オースティン校 でコンピューターサイエンス教授を務める スコット・アーロンソン 氏は「量子コンピューターの性能を示す指標として、量子ボリュームを使うべきではない」と主張しています。 Shtetl-Optimized » Blog Archive » Turn down the quantum volume https://www.scottaaronson.com/blog/?p=4649 2020年3月2日、サーモスタットから航空・軍需産業といった幅広い分野の事業を手がけるアメリカの多国籍企業・ ハネウェル が、「量子ボリューム64」の量子コンピューターを開発し、2020年半ばまでにリリースすると発表しました。IBMは2020年1月に自社の量子コンピューターで量子ボリューム32を達成したと述べており、ハネウェルは「従来の量子コンピューターより少なくとも2倍強力」とうたっています。 ハネウェル「従来の2倍強力」なQV64の量子コンピューターを開発と発表。2020年半ばまでにリリース - Engadget 日本版 https://japanese.engadget.com/jp-2020-03-04-2-qv64-2020.html

・関連記事

「量子コンピューターって何?」という疑問についてGoogleのエンジニアが解説 - GIGAZINE



Googleが1万年かかる計算問題を3分20秒で解き終える量子コンピューターを完成させる - GIGAZINE



Googleが実証し量子コンピューターが大きく前進したという「量子超越性」とは何を意味するのか? - GIGAZINE



「夢のコンピューター」と呼ばれる量子コンピューター実用化の前に立ちはだかる大きな壁とは? - GIGAZINE



専門家は知識も経験も違う人々に対し「量子コンピューター」をどのように説明するのか? - GIGAZINE



「量子コンピューターは実現しない」と数学者が考える理由とは? - GIGAZINE



Amazonが量子コンピューティング・サービス「Amazon Braket」をAWSで提供すると発表 - GIGAZINE



2020年03月09日 06時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.