2020年03月08日 18時00分 ソフトウェア

無料&オープンソースでシステム障害のレポートを一元化できるNetflix製インシデント管理ツール「Dispatch」



システムの保守・運用を行うインフラエンジニアにとって、障害対応は最も責任のある仕事のひとつであり、障害の監視や通知に関するツールは「PagerDuty」や「Zabbix」が有名です。そうした障害対応を助けてくれるツールとして、Netflixが無料のオープンソースソフトウェア「Dispatch」を公開しました。



Introducing Dispatch - Netflix TechBlog

https://netflixtechblog.com/introducing-dispatch-da4b8a2a8072



About - Dispatch

https://hawkins.gitbook.io/dispatch/



Netflix Dispatch - Reviews, Pros & Cons | Companies using Netflix Dispatch



Dispatchのワークフローはこんな感じで、すでに広く使われているツールとの連携を保ちつつ、障害データを保存・解析して障害の解決速度を速めることができるツールとなっています。





インストールするための要件は以下。



・「Docker」 バージョン17.05.0以降

・「Docker Compose」 バージョン1.19.0以降

・2400MB以上の物理メモリ

・2コア以上のCPU



Dispatchは「実際に障害対応にあたる人」と「障害対応を統括する人」の2つの区分を想定して作られており、UIや権限が分かれています。システムになんらかの障害が発生した際は、指定したURLにアクセスすると障害についてのレポートを誰でも提出することができます。





障害が報告されると、事前に設定したルールに基づいて「実際に障害対応にあたる人」が自動で選定され、メールもしくはSlackで該当する人物に通知されます。





障害が報告されると、「障害対応を統括する人」からは、障害対応にあたる人のリストを確認することができます。





「障害対応を統括する人」は、障害のステータスを随時更新したり……





障害対応にあたる人にタスクを割り当てることも可能。





障害が終息した後は、障害の履歴を一覧で表示できます。





障害のタイプや緊急度別に、障害の情報を可視化することもできるので、後のレビューも容易になります。





Slack、Jira、G Suite、PageDutyなどの他サービスと連携することもできるとのこと。





DispatchはGitHubにて無料のオープンソースソフトウェアとして公開され、誰でも利用することができます。



GitHub - Netflix/dispatch: All of the ad-hoc things you're doing to manage incidents today, done for you, and much more!

https://github.com/Netflix/dispatch

https://stackshare.io/netflix-dispatch