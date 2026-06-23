2026年06月23日 06時00分 メモ

オンライン上のコンテンツでドーパミンの分泌を刺激する「ドーパミン・フラッキング」



オンライン上には一時的な快楽の発生だけを目的としたような短絡的な情報や感情を逆なでするような情報があふれています。このように、人間からドーパミンによる快感だけを強引に引き出そうとするような行為を指す新たなワード「ドーパミン・フラッキング」を提案したブログがSNS上で話題を呼んでいます。



Dopamine Fracking | beware, the german!

https://igerman.cc/blog/dopamine-fracking/



「ドーパミン・フラッキング(Dopamine Fracking)」は情報セキュリティエンジニアのiGerman00氏がブログで提案したワードで、「もともとは気軽だったり、複雑で多層的だったりした活動に対して、金銭、クラウドソースによる数学的分析、アナリティクス、最適化、ミニマックス化、多数意見の集約などの膨大かつ不釣り合いな資源を投入し、ドーパミンによる快感だけを抽出して最大限に搾り取ろうとする行為」と説明されています。



やや分かりにくいですが、簡単に言うと「ただドーパミンを分泌させるだけを目的とした行為」のことを指します。満足感を与える(Satisfying)動画だったり、「MrBeast」風の動画だったり、音楽が陳腐になりすぎたり、映画がマーベル作品風のものばかりになったりと、人を引きつけるシンプルな要素ばかりが重視されて関連するコンテンツが数多く生み出され、次の大ヒット、次のドーパミンの一撃を求め続けることによって、過剰消費と依存症の文化が生まれている状態を揶揄しています。





考案者はイチゴを例にドーパミン・フラッキングを説明しています。





イチゴはおいしく、非常に複雑な風味を持っています。何百、あるいは何千もの品種が存在し、一粒一粒のイチゴにはその味を形作る何千もの化合物が含まれています。酸っぱいもの、甘いもの、少し苦いもの、香り高いもの、果汁が多いもの、硬いもの、柔らかいものがあり、その一粒を食べる体験は何物にも代えがたいものです。



しかし、もしイチゴを分解し、最もイチゴらしい香りを持つ化合物を抽出し、人工的に合成する方法を考案し、それを商業的に成立させたとしたら。そうすれば、良質なイチゴを集めたり、複雑な味覚を必要としたりする手間を省いて、その成分をあらゆる食品に加えることができます。製造コストは大幅に下がり、非常に凝縮された「イチゴらしさ」を得ることができます。大半の人は違いに気づかず、おいしいとさえ感じられるはずです。



実際、食品業界ではこれが行われています。イチゴの風味を生み出す化合物を抽出し、安価なキャンディから高級デザートまで、あらゆるものに使用しています。しかしそれによって、イチゴを食べる体験に含まれていた他のすべてが消えてしまいます。食感、果汁、複雑な風味、特別おいしい一粒を見つけた喜びなどがすべて失われ、「イチゴ味」という単一で純粋な刺激へと凝縮されます。やがて本物のイチゴの味を忘れてしまうかもしれず、化学物質の方を好むようになるかもしれません。さらにさらに悪いことに、人工版の方が安価で便利なため、誰も本物のイチゴを育てなくなり、イチゴそのものが絶滅してしまうかもしれません。



考案者は上記のたとえをインターネット上にあるコンテンツにも当てはめ、「コンテンツの一部分、ドーパミンの分泌を刺激するような要素だけを濃縮し、あらゆる場所に注ぎ込み、もともとのコンテンツを特別なものにしていた複雑さ、繊細さ、美しさを消し去ってしまうこと。これがドーパミン・フラッキングです」と説明しました。





そもそも「フラッキング(水圧破砕法)」とは石油や天然ガスの採掘に使われる手法で、短期的には簡単に資源を得られる一方で、長期的には周囲の環境に影響を与えるため有害と見なされています。



考案者は「ドーパミン・フラッキングという言葉は、脳の中、あるいはあなたが愛し大切にしているものの中に石油採掘施設が建っているような、より生々しく不快なイメージを生み出してくれると感じています。行為において長期的な結果は無視されます。これは悪意からではありません。商品化された薬物と同じように依存性があり、人々はただ次の一服を求めているだけだからです。この概念を認識できるようになったことで、世界との向き合い方がずっと楽になりました。そして、動画がただドーパミンを与えようとしているだけだと感じた瞬間に再生を止め、タブを閉じることが簡単になりました」と述べました。

