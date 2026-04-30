GeminiがPDF・Word・Excelなどを出力可能に
GoogleのAI・GeminiがPDF、Microsoft Word、Excel、Googleドキュメント、スプレッドシート、スライドなどに対応したファイルを直接作成できるようになりました。世界中のすべてのGeminiアプリユーザーがチャット上で利用できます。
You can now generate files in Gemini
https://blog.google/innovation-and-ai/products/gemini-app/generate-files-in-gemini/
Gemini launches new personalisation features in the UK
https://blog.google/company-news/inside-google/around-the-globe/google-europe/united-kingdom/gemini-launches-new-personalisation-features-in-the-uk/
Googleは2026年4月29日にGeminiのアップデートを発表しました。従来は、例えば特定のPDF文書を作成したい場合は「Geminiにプロンプトを入力して文書を作成し、文書をGoogleドキュメントにコピー＆ペーストした後、GoogleドキュメントからPDFで保存する」などの手順が必要でした。Geminiのアップデートにより、チャット上から直接PDFなどのファイルを作成できるようになりました。
対応フォーマットは、Google Workspaceの各ファイル(ドキュメント、スプレッドシート、スライド)のほか、「.pdf」「.docx」「.xlsx」「.csv」、LaTeX、プレーンテキスト、リッチテキストフォーマット、Markdownです。
使用例を示したムービーでは、まず手書きのノートを撮影した画像をGeminiにアップロードしています。
その上で、画像からPDFを作成するようにプロンプトを入力したところ、PDFファイルが出力されました。
また、同じ日に発表された別のアップデートでは、イギリスのユーザー向けに「メモリー」設定が提供開始されました。メモリー設定をオンにすると、Geminiが過去の会話からよりパーソナライズされた会話を実現するほか、他のAIアプリからインポートすることも可能になります。
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in AI, Posted by log1e_dh
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