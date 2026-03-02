2026年03月02日 13時57分 AI

OpenAIがChatGPTの週間アクティブユーザー数は9億人超、有料会員数は5000万人超、Codexの週間アクティブユーザー数は160万人に到達したと発表



2026年2月27日、OpenAIがソフトバンクとNVIDIAから300億ドル(約4兆6900億円)ずつ、Amazonから500億ドル(約7兆8200億円)の出資を受けることを発表しました。これに伴い、OpenAIはChatGPTの週間アクティブユーザー数が9億人超、有料サブスクリプションユーザー数は5000万人超、Codexの週間アクティブユーザー数は年初から3倍以上の160万人に達したことを明らかにしています。



2026年2月27日、OpenAIはChatGPTの週間アクティブユーザー数が9億人超、有料サブスクリプションユーザーの数が5000万人超に到達したことを発表しました。OpenAIによると2026年の初頭から新規サブスクライバーの数が増加しており、月ごとの新規サブスクライバー数が2026年1月と2月でそれぞれ過去最高を記録しています。





これに加えて、OpenAIによるとChatGPTの有料法人ユーザー数は900万人を超えているそうです。また、OpenAIのAIコーディングエージェントであるCodexも、週間アクティブユーザー数が2026年初頭から3倍以上に増加し、160万人に到達したことを明かしています。



さらに、OpenAIのサム・アルトマンCEOは、Amazon・NVIDIA・ソフトバンクから1100億ドル(約17兆円)の資金を調達することに成功したと発表しました。



ソフトバンクもOpenAIに300億ドルの追加出資を行う最終的な契約を締結したと発表。これにより、ソフトバンクのOpenAIに対する累計出資額は646億ドル(約10兆1000億円)、持分比率は約13％となる見込みです。



MicrosoftもOpenAIとのパートナーシップ継続に関する共同声明を発表しています。パートナーシップの継続に際し、Microsoftは両社の知的財産関係がこれまでと変わらないこと、商業関係及び収益分配関係にも変更がないこと、MicrosoftのクラウドコンピューティングサービスであるAzureは引き続きステートレスなOpenAI APIの独占クラウドプロバイダーとなること、Frontierを含むOpenAIのファーストパーティー製品が引き続きAzureでホストされること、汎用人工知能(AGI)の定義とプロセスに変更はないことを発表しました。



AmazonはOpenAIと複数年にわたる戦略的パートナーシップを発表。これにより、AmazonはOpenAIに対して総額500億ドルを投資します。Amazonはまず、150億ドル(約2兆3000億円)を初期投資として拠出し、一定の条件が満たされた後に追加で350億ドル(約5兆5000億円)を出資することとなります。AmazonのクラウドコンピューティングサービスであるAWSは、OpenAIのAIモデルを基盤とするステートフルな開発者環境「Stateful Runtime Environment」を共同開発し、Amazon Bedrockを通じて提供する予定です。



NVIDIAとのパートナーシップについて、OpenAIは「NVIDIAとの長年にわたる協業も拡大しています。これには、3GWの専用推論向け計算能力の確保に加え、Vera Rubinシステムでの2GWの学習が含まれます。これは、Microsoft、OCI、CoreWeaveにおいてすでに運用されているHopperおよびBlackwellシステムを基盤とするものです。こうした資本およびインフラの拡張により、グローバル規模でフロンティアモデルを学習・展開する能力が一段と強化されます」と説明しました。

