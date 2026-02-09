一部の人は「寒さ」でアレルギーが起きてしまう、その症状や治療法は？
特定の食品や花粉に対してアレルギーを起こす人がいることはよく知られていますが、一部の人々が「寒さ」にアレルギー反応を示すことはあまり知られていません。「寒冷蕁麻疹(じんましん)」とも呼ばれる寒さアレルギーについて、イギリスのランカスター大学で解剖学教授を務めるアダム・テイラー氏が解説しました。
Allergic to the cold? It’s a real thing and it can even kill
https://theconversation.com/allergic-to-the-cold-its-a-real-thing-and-it-can-even-kill-273984
寒冷蕁麻疹を患う一部の人々は、皮膚が寒さにさらされると免疫システムが誤作動を起こし、蕁麻疹・腫れ・痛みといった症状を示します。中には倦怠(けんたい)感・発熱・関節痛といった症状を訴える人もいて、場合によっては生命を脅かすアナフィラキシーショックを起こす場合もあるとのこと。
1792年に始めて寒冷蕁麻疹の存在が報告され、現代ではおよそ1万人に6人というかなり低い割合で発症すると推定されています。女性は男性より2倍も発症しやすく、平均発症年齢は20代前半であるとわかっていますが、中には2歳の子どもが発症するケースも報告されています。幸いなことに寒冷蕁麻疹を患う人の24～50％は数年かけて症状の改善、あるいは完全な回復が見込めるとされています。
寒冷蕁麻疹を発症するトリガーとなるのは皮膚が冷やされることですが、原因は寒い天候だけでなく、水泳や冷たい物体への接触、アイスや冷たい飲み物の経口摂取などでも症状が出ます。テイラー氏は、寒冷蕁麻疹は麻酔薬によって体温が下がり、意図的に室内が冷やされる外科手術を受ける患者にとってリスクになると指摘しました。
in 無料メンバー, サイエンス, Posted by log1h_ik
