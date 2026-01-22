2026年01月22日 16時00分 メモ

欧州委員会の委員長が「関税よりも公正な貿易・孤立よりもパートナーシップ・搾取よりも持続可能性」とEUの力を強化する重要性を宣言



欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は、2026年1月19日にスイスのダボスで開幕した世界経済フォーラム2026(ダボス会議)の中で、EUの立場と戦略を示す演説を行いました。演説では、急速に変化する国際情勢の中で欧州連合(EU)の「新たな形のヨーロッパの独立」を強化する必要性が強調されています。



ライエン氏はダボス会議の場で演説を行い、「ヨーロッパがこれまで以上に、資本であれエネルギーであれ、自らの力を持つ姿勢が必要です」と語りました。2026年のダボス会議のテーマは「対話の力(A Spirit of Dialogue)」であり、かつてないほど分断され対立が激化する世界において、対話の精神はより一層重要になるとライエン氏は述べています。



ライエン氏は2025年にも「ヨーロッパの独立」という言葉を使っていますが、世界が大きく様変わりしている中で、「ヨーロッパの独立」という言葉はより大きな意味を持つとのこと。その上で、「世界に起きている変化が永続的なものならば、ヨーロッパもまた永続的に変わらなければならないということです。この機会を今こそ捉え、新たな独立したヨーロッパを築く時です」と宣言しました。





「ヨーロッパの独立」の例として、EUと南米の貿易ブロックによる「EU・メルコスール貿易協定」が約25年にわたる交渉の末、2026年1月に署名されたことをライエン氏は挙げています。この貿易協定により、EUと南米は世界最大の自由貿易圏を創設することになります。その上で、「関税よりも公正な貿易」「孤立よりもパートナーシップ」「搾取よりも持続可能性」そして「経済のリスク軽減とサプライチェーンの多様化」に真剣に取り組んでいるという力強いメッセージを世界に送ることができたとライエン氏は語りました。



ヨーロッパが投資誘致に必要な資産である資源やスキル、イノベーションを備えているとした上で、これらの資産を結集して最大限に活用するために、本質的な点に焦点を絞ることが重要だとライエン氏は指摘しました。本質的な点とは「適切かつ予測可能な規制環境を整備すること」「大規模で厚みがあり流動性の高い資本市場が必要」「相互接続された手ごろな価格のエネルギー市場」の3点が優先事項として存在しており、これらを達成することでヨーロッパが独立した力を獲得し、激化する国際競争の中で競っていけるとライエン氏は述べています。





演説では他にも、アメリカのドナルド・トランプ大統領がデンマーク自治領グリーンランドの支配権を主張したことについても言及しています。北極圏の安全保障に関して取り組んでいるという点では、アメリカとヨーロッパは同じ目標を共有しており、北極圏の安全保障は協力して初めて達成できるものだとライエン氏は述べた上で、「だからこそ、追加関税は特に長年の同盟国同士の間では誤りだと言えます。EUとアメリカは2025年7月に貿易協定に合意しました。政治もビジネスも、合意は合意です。友人同士が握手すれば、それは何か意味を持つはずです」と語りました。そして、北極圏の安全保障を支援するための原則を定めるために取り組んでいることを表明しています。なお、トランプ大統領はダボス会議で会談をした結果、2026年1月21日に「欧州８カ国に対し発効予定だった追加関税を取りやめる」と発表しています。



「ヨーロッパの独立」と言っても「脱アメリカ」を目指しているわけではないこともライエン氏は強調しています。「ヨーロッパの独立」とは協力を前提とした自律性の強化であり、友好国やパートナー、そして必要であれば敵対国とも対話を進めていくことの重要性をライエン氏は語りました。

