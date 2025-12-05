2025年12月05日 21時55分 有料メンバー

憧れの女性をゲーム化したい男VSゲームじゃなく自分を見てほしい女の対決は終幕！これからのふたりは……「作らせて！絵島さん」第12話【先行公開】



絵島が好きすぎてとにかくゲームを作ってしまう海堂と、海堂が好きなのに素直になれなさすぎる絵島がとにかくいちゃいちゃ攻防する「作らせて！絵島さん」の最終話となる第12話を2025年12月10日ごろ更新予定です。ついにお互いの気持ちを伝え合った2人。長年続いた戦いは終わりを迎え、つながった2人がこれからの日々を歩んでいきます。



「作らせて！！絵島さん」は第1話から無料公開中のほか、最新話はGIGAZINEシークレットクラブ(GSC)メンバー限定で最新話を先行公開しています。



◆「作らせて！絵島さん」第12話までのあらすじ

とある美大の「ゲーム部」に所属する海堂と絵島。海堂は絵島への愛を隠さないものの、愛情のすべてを絵島をモデルにしたゲーム作りに向けています。絵島はゲームよりも自分を見てほしいと思いつつも、素直になりきれずにぷりぷり怒りながら遠回しなアプローチを続けていました。





初めて2人切りのデートに連れ出しても、海堂はデート服差分の追加に大忙し。





コスプレまでして海堂をドキドキさせることに成功しても、結局は海堂のクリエイター精神を刺激するばかり。「ゲームより私を見てほしい」という絵島の願いはなかなか成就しません。





季節が変わって学生生活の終わりが近づいても、距離は縮まったはずなのに相変わらずな関係の2人。そんな中、思いが極限まで強まった海堂は、大好きな絵島をゲームだけではなくAIにまで昇華させてしまいました。





好きな相手には自分を一番に見てほしい絵島と、好きな相手だからこそ大好きなゲーム作りに反映したい海堂。思い合うからこそかみ合わない2人の思いは、決定的な亀裂を生んでしまいました。





衝突しても顔を合わせていた学生生活は終わり、離れたら交わることが難しくなります。お互いさみしさを感じる中で、意を決して海堂に会いに行った絵島。相変わらず目の前にすると素直になりきれずガミガミしてしまう絵島でしたが、久々の再会に海堂の気持ちも高まります。





ずっと絵島に好きだと気持ちを伝え続けてきた海堂ですが、改めて口にする気持ちは、これまでと違うもののはず。こうして再び交わった2人は、これからも隣で歩んでいきます。





「作らせて！！絵島さん」はGIGAZINEシークレットクラブ(GSC)メンバー限定で最新話を先行公開しています。今後も最新話を一足早く読むことができたり、過去のマンガをまるっと読むことができる本棚にアクセスできたりと特典がありますので、気になる方はGSCメンバー詳細をこちらからチェックお願いします。



◆作者プロフィール

べにはあ

https://x.com/emihahaha





