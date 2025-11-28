2025年11月28日 16時00分 ネットサービス

ホテルのバスルームに「ドア」があるかどうかを確認する「Bring Back Doors」



「Bring Back Doors」はアメリカやヨーロッパの主要都市でホテルを探す際に、「客室のバスルームにちゃんとしたドアがあるか」をチェックできるサイトです。ドアが取り外されているホテルのほか、透けてしまうガラス戸、鍵がなかったり音が漏れたりしがちな引き戸のホテルを確認できるため、どのような用途で誰と宿泊するのかに応じて理想的なバスルームのドアを探すことができます。



Bring Back Doors – Bring Bathroom Doors Back to Hotels

https://bringbackdoors.com/



Bring Back Doorsによると、ホテルの客室にあるバスルームのドアが取り外されていることがしばしばあるそうです。その理由としては、材料費を節約してそもそも扉を付けていない場合や、客室の空間を広く見せるために取り外している場合のほか、「シングルの部屋を予約してこっそり複数人で泊まることへの対策」というケースも考えられます。以下は、Bring Back DoorsのInstagramに投稿されたポーランドの「バスルームのドアがないホテル」で、ベッドのすぐ隣にあるバスルームはカーテンがついているだけで、扉を閉めて鍵をかけることはできません。





また、ドアは存在しているもののプライバシーに配慮していないものも取り上げています。以下はワシントンにある4つ星の高級ホテルですが、バスルームは全面ガラスに覆われており、寝室から丸見えになっています。Bring Back Doorsによると、このようなガラスドアのバスルームは、ヨーロッパやアメリカの高級ホテルでしばしば見られるデザインであるそうです。





そのほか、Bring Back Doorsはスライドドアも問題としています。スライドドアは開ける際の幅を必要としないため省スペースですが、ロックが甘かったり密閉性が低かったりするため、プライバシーの観点からは不十分に感じるユーザーもいます。





ちゃんとしたドアのないホテルを避けたい場合は、Bring Back Doorsにアクセスして宿泊を考えているホテル名を入力して「Find Hotels」をクリック。





ドアの情報をチェックできます。今回検索したホテルは、ドアタイプが「None」と表示され、バスルームにドアがない可能性があります。「See More」をクリックするとホテル予約サイトであるBooking.comでそのホテルを検索した結果が表示されるため、ホテルの情報をより詳しく見ることができます。





また、国名や地域名を入力して検索することも可能。試しに「Japan」と検索してみたところドアタイプ「Glass(ガラス)」が5件、「None(ガラスなし)」が1件の合計6件がヒットしました。





注意点として、Bring Back Doorsではドアがないホテルやガラスドアの部屋があるホテルについて報告があった場合に掲載しているため、全ての部屋が該当するわけではありません。試しに、ドアタイプ「None」と表示されたホテルグルーヴ新宿の公式サイトを確認してみたところ、客室のページでドアがない部屋は確認できませんでしたが、高層階から景色を楽しみながらバスタイムを過ごせることがウリの「パークロイヤルスイート」というバスルームがガラス張りの部屋がありました。





左側の「Hotels with Bathroom Doors」をクリックすると、Bring Back Doorsが調査した「全室にトイレのドアがあるホテル」の一覧を見ることができます。掲載されているのはパリ、ニューヨーク、ローマ、ロンドン、ロサンゼルス、ドバイ、リスボン、アムステルダム、バルセロナのホテル。





また、「Hotels With No Bathroom Doors」をクリックすると、ちゃんとしたバスルームのドアがないと報告されたホテルを、「Glass(ガラス)」「Mix(複合)」「None(ドアなし)」「Sliding(スライドドア)」とタイプ別に一覧で確認できます。





ちゃんとしたバスルームのドアがないと報告されたホテルの一覧は以下のような感じ。





Bring Back Doorsではドアのないホテルの情報を、[email protected]へのメールまたはInstagramアカウントへのダイレクトメッセージで募集しています。Bring Back Doorsを運営するサディ氏は「将来の旅行者の尊厳を守るために、これらのホテルの名前を公表し、非難していきましょう」と語っています。

