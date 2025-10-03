2025年10月03日 11時42分 ソフトウェア

PerplexityがAI搭載ブラウザ「Comet」を全世界のすべてのユーザーに開放



Perplexityがこれまで有料プラン「Perplexity Max」加入者向けに提供してきたAI搭載ブラウザ「Comet」を、誰でも使えるように完全開放したことを発表しました。



Perplexityは、AI企業の中でも特にチャットAIと検索エンジンを融合させることに取り組んでいる企業で、AI検索エンジン「Perplexity AI」を提供しています。





Cometは「思考する速度でブラウジングする」というキャッチコピーでリリースされたAI搭載ブラウザで、まさに「ウェブブラウザにチャットAIを組み込んだ」というインターフェイスをしており、これまでウェブブラウザを使ってきたのと同じような感覚で特別な操作なしにPerplexity AIを利用可能です。



AI搭載ウェブブラウザ「Comet」をPerplexityがリリース、AIでメールやGitHubを自動操作＆音声で対話しながらの指示も可能で合言葉は「思考の速度でブラウジング」 - GIGAZINE





Perplexityは当初、Cometの提供を、月額200ドル(約3万円)の「Perplexity Max」加入者向けに限定していました。PerplexityによるとCometをリリースしたところ、ユーザーの質問投稿数が6倍～18倍に増加したそうで、「新しい質問を投げかけるのが簡単になって、ネット利用の新しい標準が実現しました」と述べています。



今回、Cometがすべてのユーザーに開放されることになったのは、The Browser Companyの「Dia」の存在や、OpenAIによる独自のAIブラウザのリリースが迫っていることなどが理由として挙げられています。



OpenAIが間もなく独自のAIブラウザをリリースか、ブラウザ市場の3分の2を占めるGoogle Chromeに対抗 - GIGAZINE





なお、「Perplexity Max」加入者は高性能AIモデルやPerplexityのメールアシスタントにアクセスできるなどの差別化が図られています。

