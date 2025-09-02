2025年09月02日 12時45分 ソフトウェア

33言語の相互翻訳が可能な70億パラメータの軽量翻訳モデル「Hunyuan-MT-7B」と「Hunyuan-MT-Chimera-7B」をテンセントがオープンソース化、ベンチマークで既存のモデルに勝ったと主張



テンセントの大規模言語モデル「Hunyuan(混元)」開発チームが、文章を外国語に翻訳するのに特化したAI「Hunyuan-MT-7B」「Hunyuan-MT-Chimera-7B」をオープンモデルで公開しました。Hunyuanは、Hunyuan-MT-7Bが軽量な7Bモデルでありながら、ベンチマークではGPT-4.1のようなクローズドソースモデルに匹敵するパフォーマンスを示したとアピールしています。





We're excited to announce the the open-source release of Hunyuan-MT-7B, our latest translation model that just won big at WMT2025! ????????



Hunyuan-MT-7B is a lightweight 7B model that's a true powerhouse. It dominated the competition by winning 30 out of 31 language categories,… pic.twitter.com/eKUTlGXcyW — Hunyuan (@TencentHunyuan) September 1, 2025



Hunyuan-MT-7Bは、70億パラメータを持つ軽量な翻訳モデルです。その主な特徴は高い性能と効率性にあり、世界的な機械翻訳コンペティションであるWMT 2025において、参加した31の言語カテゴリのうち30で1位を獲得したとのこと。また、Flores200ベンチマークテストでは、クローズドソースのGPT-4.1に匹敵する結果を示し、同規模のオープン翻訳モデルの中で業界をリードする性能を持つとされています。





Hunyuan-MT-7Bは33言語の相互翻訳をサポートしており、その中には中国の5つの少数民族言語も含まれています。ただし、日本語に対応しているかどうかは明言されていません。Hunyuan-MT-7Bは効率的な設計により、少ないリソースで多くの翻訳リクエストを処理できるため、高性能なサーバーから小型のエッジデバイスまで、さまざまな環境で柔軟に利用できる利点があるとのこと。



Hunyuan-MT-Chimera-7Bは、業界初となるオープンソースの翻訳アンサンブルモデルです 。このモデルは、直接翻訳を行うのではなく、複数の翻訳結果を統合し、より洗練させることで、さらに高品質な翻訳を生成する役割を担います。これにより、翻訳の品質が新たなレベルに引き上げられ、特に専門分野において精度向上に貢献するとされています。





Hunyuan-MT-7BとHunyuan-MT-Chimera-7Bには、標準モデルの他に、FP8形式で量子化されたモデルも提供されています。これにより、推論の効率を高め、デプロイのハードルを下げることが可能です。



モデルのファインチューニングにはLLaMA-Factoryというフレームワークを使用する方法が紹介されています。デプロイに関しては、「TensorRT-LLM」「vLLM」「SGLang」といった主要な推論フレームワークに対応。すぐに利用できるDockerイメージも提供されており、開発者は比較的容易にモデルを自身の環境に導入し、運用を開始できます。



Hunyuan-MT-7BとHunyuan-MT-Chimera-7Bは、「Tencent Hunyuan Community License」という独自のライセンスのもとでオープンソースのモデルとして公開されています。このライセンスはApache 2.0をベースにしており、研究および商用利用が可能ですが、モデルを利用したサービスの月間アクティブユーザー数が1億人を超える場合は、別途Tencentからライセンスを取得する必要があります。また、欧州連合、イギリス、韓国など一部の地域では利用が制限されています。



Hunyuan-MT-7BならびにHunyuan-MT-Chimera-7BのモデルはHugging FaceとGitHub、ModelScopeで公開されており、無料でダウンロード可能です。



