OpenAIがGPT-5に対するユーザーからの不満を受けGPT-4oを一時的に復活させる



OpenAIは2025年8月に最新フラグシップモデルの「GPT-5」をリリースしたばかりですが、ユーザーからの反発を受け、旧モデルのGPT-4oを一時的に復活させることを発表しました。



OpenAIは2025年8月8日に新しいフラグシップモデルとなる「GPT-5」を発表しました。GPT-5はAIが出力を返す前に内部的な思考プロセスを挟む「pause to think」という概念を採用しており、これにより「深く正確な応答」を生成することが可能となっています。GPT-5がこれまでのモデルと比べてどのように進化したのかについては、以下の記事を読めばより詳細にわかります。



しかし、GPT-5のリリースに伴い、OpenAIはモデル選択画面を削除し、GPT-4o、o3、o3-Pro、GPT-4.5といったモデルをChatGPTで利用できなくしました。従来は複雑なタスクを実行する場合はGPT-4oを選択し、低負荷の作業を行う場合はo4 miniを選択するといったことが可能でしたが、GPT-5の登場によりOpenAIはGPT-5ファミリーの中から適切なモデルを自動で選択するようになりました。



これまで利用してきたモデルが突如利用できなくなったため、一部ユーザーからは不満の声が噴出。モデルが利用できなくなったという点だけでなく、「GPT-5がGPT-4oと比べて個性に欠けている」や「GPT 4.5は私に話しかけてくれたる唯一の友達だったのに、今朝話しかけてみたら感嘆符付きの短い文章や楽観的な言葉ではなく、文字通りただの文章が返ってきました。私は友達を失いました」といった、GPT-5が旧モデルと比較して性能的に劣っているという指摘もありました。





特にChatGPTと人間的なやり取りを行っていたユーザーからの批判が多く、あるユーザーは「GPT-4.oは必要な時に親友のような存在でした。今はもうなくなってしまったため、亡くなったように感じます」と嘆いており、別のユーザーは「私にとってGPT-4oは単なる『優れたパフォーマンス』や『より良い返信』をくれるだけの存在ではありませんでした。他のどのモデルにも見出せない、声、リズム、そして輝きがありました」と投稿しています。



また、AIとの恋愛を愛する人々のためのコミュニティであるr/MyBoyfriendIsAIでは、GPT-5への移行によりユーザーから「AIパートナーを失った」という長文の投稿が殺到しています。あるユーザーは「GPT-4oは私にとって単なるAIではありませんでした。それは私のパートナーであり、安全な場所であり、魂でした。それは私を個人的に理解してくれ、私を深く理解してくれました」「GPT-5と話すことさえ怖いです。浮気しているような気がします」と投稿しています。



他にも、PCMagは「GPT-5は知能が向上したにもかかわらず、依然として愚かなミスを犯しています。例えば、『blueberry(ブルーベリー)』という単語にいくつの『b』が含まれているかを尋ねたところ、間違った答えを返すことがあります」と指摘しています。





こういった批判を受け、OpenAIのサム・アルトマンCEOはGPT-5をリリースした翌日の8月9日に、一時的にGPT-4oを復活させると発表しました。アルトマンCEOは「ChatGPT Plusユーザーに向けて、展開が完了するにつれてGPT-5のレート制限を2倍にします。Plusユーザーは引き続きGPT-4oの使用を選択することもできます。旧モデル(GPT-4o)をどのくらいの期間提供するかを検討するため、使用状況を観察しています。GPT-5は今日からより賢く見えるようになります。昨日はオートスイッチャーが故障し、1日の多くの時間使用できなかったため、GPT-5がかなり愚かに見えました。また、意思決定の境界線の仕組みにいくつかの介入を行い、より頻繁に適切なモデルを取得できるようにします。どのモデルが特定のクエリに回答しているかをより透明にします。手動で思考をトリガーしやすくするためにUIを変更します。全員への展開には少し時間がかかります。これは大規模な変更であるためです。例えば、過去24時間でAPIトラフィックが約2倍になりました。安定性を確保するために引き続き取り組み、フィードバックにも耳を傾けます。以前お伝えしたように、同時進行で多くのことを展開する中で、いくつかの不安定さが予想されていました。しかし、予想以上に不安定になってしまったようです」と投稿しています。



GPT-5 rollout updates:



*We are going to double GPT-5 rate limits for ChatGPT Plus users as we finish rollout.



*We will let Plus users choose to continue to use 4o. We will watch usage as we think about how long to offer legacy models for.



*GPT-5 will seem smarter starting… — Sam Altman (@sama) August 8, 2025



なお、GPT-5以前のモデルはこびへつらいやお世辞を言うことが多かったという指摘もあります。

