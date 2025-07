2025年07月30日 13時12分 ソフトウェア

AMDのドライバ更新でAI処理能力が大幅強化され109BのLlama 4 Scoutをローカル実行可能に



すでに70B(700億パラメーター)のLlamaモデルをローカルで実行可能にしているAMDのAIチップ「AMD Ryzen Al Max+ 395」にドライバ更新がかかり、最大1280億パラメーターのAIモデルを処理できるようになりました。これにより最大1090億パラメーターのLlama 4 Scoutをローカル実行できるようになっています。



AMD Ryzen™ AI Max+ Upgraded: Run up to 128 Billion parameter LLMs on Windows with LM Studio

https://www.amd.com/en/blogs/2025/amd-ryzen-ai-max-upgraded-run-up-to-128-billion-parameter-llms-lm-studio.html



2025年7月29日、AMDは「AMD Variable Graphics Memory」のアップデートを実施し、Windows上のVulkan llama.cppで最大1280億パラメーターをサポート可能にしました。このアップデートは近日中にリリースされる「Adrenalin Edition 25.8.1 WHQL」ドライバーに組み込まれます。アップデートに伴い、メモリ集約的なAIワークロードを可能にし、Windows上のRyzen AI MAX+ 395(128GB)で96GBのVGMを最大限活用できるようになります。





このアップデートで、AMD Ryzen AI Max+ 395(128GB)は「MetaのLlama 4 Scout 109BをフルビジョンとMCPサポートで実行できる世界初のWindows AI PCプロセッサー」となります。



Meta Llama 4 Scoutは、各タスクに最適化された16のエキスパートモデルを内包するMoEモデルです。総パラメーター数は1090億ですが、一度にアクティブになるパラメーターは17B(170億)のみ。ただし、すべての1090億パラメーターをメモリに保持する必要があるため、メモリ使用量は1090億パラメーターのモデルと同じだとAMDは説明しています。



ユーザーは最大15トークン/秒という性能を享受できます。動作例を示した動画が以下。



AMD Ryzen™ AI Max+ 395 Upgraded: Meta Llama 4 Scout Demo - YouTube





AMD Ryzen AI Max+ 395はノートPCにも搭載できるため、外出先で手軽に高性能なモデルを試すことが可能。





また、コンテキスト長25万6000でLlama 4 Scoutを実行できるのも特徴です。これにより、大量のトークンをコンテキスト内に保持することが可能となり、強力な「エージェント型」のワークフローを実現できます。





以下のデモでは、AMDの四半期決算報告書を取得し要約する様子が示されています。AIがいろいろ処理する中で、コンテキスト内には1万9642トークンを保持する必要があります。デフォルトのコンテキストウィンドウでは4096にコンテキスト長が制限されているため処理に失敗する可能性がありましたが、今回のアップデートにより問題なく処理を完了できるようになりました。



AMD Ryzen™ AI Max+ 395 Upgraded: ARXIV MCP Demo - YouTube





新しいアップデートは、プレビュードライバーとLM Studioをダウンロードすることで試すことができます。AMDは「AMD Ryzen AI Max+ 395は薄型軽量システムにおいて、業界をリードするWindowsプラットフォームとしての優位性をさらに強化します」と述べました。