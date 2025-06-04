2025年06月04日 11時11分 メモ

「トランプ大統領公式仮想通貨ウォレット」が登場するも「無関係だ」とトランプ陣営に否定される



2025年6月3日、NFTマーケットを運営するMagic Edenという企業が「Trump Wallet」という新しい仮想通貨ウォレットサービスを発表しました。その名の通りドナルド・トランプ大統領のミームコイン「$TRUMP」を扱えるウォレットで、「トランプ大統領公式」とうたっているのですが、トランプ陣営から「我々は全く関与していない」と関係を否定されています。



UPDATED: Trump to launch branded crypto trading application

https://www.citationneeded.news/trump-crypto-wallet/



Trump's sons distance themselves from new Trump-branded crypto venture - ABC News

https://abcnews.go.com/US/trumps-sons-distance-new-trump-branded-crypto-venture/story?id=122470346



Trump Walletの正式発表後、トランプ大統領の息子であるドナルド・トランプ・ジュニア氏が「($TRUMPの運営に携わる)トランプ・オーガニゼーションはこのウォレット製品に全く関与していません。私と(弟の)エリック・トランプは何も知りません。私たちが精力的に取り組んできたWorld Liberty Financialが、まもなく公式ウォレットをローンチする予定です」と投稿。



The Trump Organization has zero involvement with this wallet product. @EricTrump and I know nothing about it. Stay tuned—World Liberty Financial @worldlibertyfi, which we have been working tirelessly on, will be launching our official wallet soon. https://t.co/h1wO7dy6AX — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 3, 2025



エリック・トランプ氏とバロン・トランプ氏も同様に関係を否定しました。トランプ大統領はこの件に関してコメントしていません。



To be clear, our family has zero involvement with this wallet. https://t.co/5NE6cZZQlO — Barron X Spaces (@BarronXSpaces) June 3, 2025



Trump Walletの公式サイトには「これはトランプ大統領公式$TRUMPウォレットです。Magic EdenはGetTrumpMemes.comと提携し、世界初にして唯一の$TRUMPウォレットを作成しました。ぜひお楽しみください！」と書かれており、メールアドレスを登録してウェイトリストに参加するよう案内されています。なお、GetTrumpMemes.comは$TRUMPを扱うコミュニティサイトで、こちらはトランプ大統領公認です。



Trump Wallet Waitlist

https://trumpwallet.com/





Magic EdenとGetTrumpMemes.comの間で取り決めがあったものの、ドナルド・トランプ・ジュニア氏らに伝わっていないのか、そもそもMagic Edenが勝手に進めた計画なのか、あるいは他の理由があるのかはわかっていません。



Magic Edenのジャック・ルーCEOは、Trump WalletをXで発表して以来、コメントを出していません。Trump Walletの公式Xアカウントも存在しますが、何らかの理由で凍結されています。



Our partnership with the $TRUMP team to build @TrumpWalletApp represents our commitment to onboarding mainstream audience deeper into crypto.



Most US users (and mainstream users worldwide) use centralized exchanges today, but we know that the newest metas on crypto happens… — Jack (@0xLeoInRio) June 3, 2025



トランプ大統領の「公式」をうたうサービスは、トランプ大統領公式NFTカードの「トランプ・デジタル・トレーディングカード」など他にもあります。トランプ・デジタル・トレーディングカードはトランプ・オーガナイゼーション等トランプ氏一族の会社が運営するものではなく、トランプ・オーガナイゼーションに関連する事業体から有料ライセンスを取得してサービスを展開しているコミュニティ事業体です。Magic Edenも同様に有料ライセンスを取得してサービスを展開し始めた可能性があります。



なお、トランプ・デジタル・トレーディングカードは2024年3月にMagic Edenへ管轄を移しています。



ATTN: Trump Digital Trading Cards Collectors!



Effective March 1, Trump Digital Trading Cards is migrating to Magic Eden. As one of the leading marketplaces for Polygon NFTs, Magic Eden has set up a dedicated team to help you manage your Trump Digital Trading Cards collection.… — CollectTrumpCards (@CollectTrump) March 1, 2024