フィッシングサイトの割合が高い「.top」ドメインの登録事業者に対して非営利団体のICANNが警告

ICANNは.topドメインの保有者について具体的な名前を明言していませんが、セキュリティ専門家の ブライアン・クレブス 氏によると、.topドメインのレジストリは「Jiangsu Bangning Science & Technology Co. Ltd.」という中国の事業体によって運営されているとのこと。 ICANNは書簡の中で「.topドメインのレジストリには、DNSの不正使用に関する報告を迅速かつ包括的、合理的に調査し、対処するためのプロセスが整っていません」と批判。また「Jiangsu Bangning Science & Technology Co. Ltd.は.topドメインが関与するフィッシング攻撃に関する報告に対して適切な対応を取りませんでした」と非難しています。 実際に企業経営コンサルタントの Interisle Consulting Group の 調査 では、2023年5月から2024年4月までの間に存在する.topドメイン276万8147件のうち、11万7014件がフィッシングサイトだったことが明らかとなっています。11万7014件というフィッシングサイトの数は.comドメインに含まれるフィッシングサイトの数、約38万件に次ぐ多さです。

2024年07月25日 21時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

