Metaがサイバースクワッティングの疑いでドメインレジストラ・Freenomを提訴

Metaが、ドメインレジストラ(ドメイン名登録を行う事業者)のFreenomを訴えたことが明らかになりました。Metaによると、Freenomはサイバースクワッティング(ドメイン占拠)を行っているほか、Freenomの扱うccTLD(国別トップレベルドメイン)のユーザーからFacebook・Instagram・WhatsAppへのフィッシング攻撃が活発に行われていたとのことです。 Sued by Meta, Freenom Halts Domain Registrations – Krebs on Security https://krebsonsecurity.com/2023/03/sued-by-meta-freenom-halts-domain-registrations/

2023年03月09日 11時25分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

