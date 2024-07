AmazonがプライムビデオのUI変更を発表

AmazonがPrime Video(プライムビデオ)のアップデートを発表しました。アップデートではUIが変更されて各種サブスクリプションサービスへのアクセスが簡単になるほか、生成AIを活用したオススメ機能なども追加されます。 Prime Video rolls out updated streaming look https://www.aboutamazon.com/news/entertainment/prime-video-updated-steaming-experience ◆UIの変更 新たなUIでは画面上部に「Home(ホーム)」「Movies(映画)」「TV Shows(テレビ番組)」「Sports(スポーツ)」「Live TV(ライブTV)」にアクセスできるメニューが並び、その右隣にAmazonプライム会員向けコンテンツを集めた画面にアクセスできる「prime」ボタンが配置されます。さらに、「prime」ボタンの右側にはMaxやCrunchyrollなどの各種サブスクリプションサービスに一発アクセスできるボタンが並びます。

・関連記事

Amazonプライムビデオで映画「十二人の怒れる男」のサムネイルがAI生成画像になっていて「19人いる」と指摘あり - GIGAZINE



Amazon Prime Videoがアフリカで大苦戦している理由とは? - GIGAZINE



Amazonのデバイス事業が少なくとも約4兆円の損失を出していたことが判明、Alexaから収益を上げる計画は崩壊 - GIGAZINE



Amazonで売上トップ100のGIGAZINE記事ランキング2024年第2四半期版まとめ - GIGAZINE



2024年07月24日 12時10分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.