火星探査機キュリオシティが硫黄の岩石を発見、「砂漠でオアシスを発見するようなもの」と科学者

NASA’s Curiosity rover makes its ‘most unexpected’ find on Mars | CNN https://edition.cnn.com/2024/07/20/science/nasa-curiosity-rover-mars-sulfur-rocks 火星探査車・キュリオシティは2023年10月から硫酸塩が豊富な特定の地域を探査していました。これまでは硫黄と他の物質が混ざったものしか見つかっていませんでしたが、あるときキュリオシティが乗り越えた岩が偶然割れ、そこから「黄色い結晶」が確認されたそうです。 NASAの研究者が詳しく調べたところ、その結晶は純粋な硫黄であることが判明。研究者たちは「全く予想もしていなかった」と発見を喜びました。

2024年07月23日 23時00分00秒

