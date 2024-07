イラストを入力するとあたかも手描きをタイムラプス撮影しているかのような制作過程ムービーを作成できる「Paints-Undo」

イラストを入力するだけでそのイラストの制作フローをタイムラプス撮影したかのようなムービーを出力できるAI「 Paints-Undo 」が開発されました。開発者は ControlNet の作者として知られる llyasviel 氏です。 PaintsUndo: A Base Model of Drawing Behaviors in Digital Paintings https://lllyasviel.github.io/pages/paints_undo/ Paints-Undoは、画像を入力として受け取ってその画像の描画シーケンスを出力することができるAIモデルで、「線を引いたり元に戻したりして試行錯誤しながらイラストを描いているようなムービー」を出力することができます。なお、Paints-Undoという名前はイラスト作成時に多用する「元に戻す(Undo)」から来ているそうです。

2024年07月10日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1e_dh

