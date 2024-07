オープンソースツール「node-ip」の軽度な脆弱性が「緊急対応を要する重大な脆弱性」として報告され連絡が殺到し開発者がリポジトリを一時アーカイブ

・関連記事

AirPodsに外部から簡単にアクセスされる脆弱性が発見される、Appleはすでにファームウェアアップデートを配信済み - GIGAZINE



ファイル転送サービスの「MOVEit Transfer」の欠陥が判明し直後に悪用を試みた痕跡が確認される - GIGAZINE



Chromeウェブストアの拡張機能が原因でマルウェアに感染しているユーザーは数億人に上ることが判明 - GIGAZINE



数百万台のモデムを自由に書き換え可能な脆弱性を見つけるまでの経緯をセキュリティエンジニアが報告 - GIGAZINE



2024年07月02日 07時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.