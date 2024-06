アメリカ人のデータを中国政府に提供しているという懸念から「チャイナ・モバイル」「チャイナ・テレコム」「チャイナ・ユニコム」をアメリカ政府が捜査

クラウドサービスやインターネット事業を通じてアメリカ人のデータにアクセスし、中国政府に提供している懸念があるとして、チャイナ・モバイル、チャイナ・テレコム、チャイナ・ユニコムの3社がアメリカ商務省の調査対象になっていると報じられました。 Exclusive: US probing China Telecom, China Mobile over internet, cloud risks | Reuters https://www.reuters.com/business/media-telecom/us-probing-china-telecom-china-mobile-over-internet-cloud-risks-2024-06-25/

2024年06月25日 16時00分00秒 in Posted by log1p_kr

