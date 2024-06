ジャッキー・チェンが落馬＆武器取り損ねなどのミスを見せまくる映画「ライド・オン」のNG集＆メイキング映像公開

◆「ライド・オン」作品情報 監督・脚本:ラリー・ヤン 出演:ジャッキー・チェン、リウ・ハオツン、グオ・チーリン、ユー・ロングァン、アンディ・オン、ジョイ・ヨン、ユー・アイレイ、シー・シンユー、レイ・ロイ、ウー・ジン 配給:ツイン 原題:龍馬精神 英題:RIDE ON 中国公開:2023年4月7日公開 コピーライト:©2023 BEIJING ALIBABA PICTURES CULTURE CO., LTD.,BEIJING HAIRUN PICTURES CO.,LTD. 中国/2023年/126分 翻訳:小木曽三希子

2024年06月22日 07時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by logc_nt

