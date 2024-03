ジャッキー・チェン50周年記念の集大成映画「ライド・オン」予告編公開

なお、ジャッキー・チェンの吹替はほとんどの作品において、ジャッキーとほぼ同時期の1972年に「マジンガーZ」兜甲児役で声優デビューした 石丸博也 さんが担当しています。石丸さんは2023年3月末をもって声優業を引退していますが、本作はジャッキーの50周年記念映画ということで「レジェンド吹替版」で特別に限定復活することになっています。 映画「ライド・オン」は2024年5月31日(金)から公開です。 ◆映画「ライド・オン」作品情報 監督・脚本:ラリー・ヤン 出演:ジャッキー・チェン、リウ・ハオツン、グオ・チーリン、ユー・ロン、グアンディ・オン、ジョイ・ヨン、ユー・アイレイ、シー・シンユー、レイ・ロイ、ウー・ジン 配給:ツイン 原題:龍馬精神 英題:RIDE ON 中国公開:2023年4月7日公開 コピーライト:©2023 BEIJING ALIBABA PICTURES CULTURE CO., LTD.,BEIJING HAIRUN PICRURES CO.,LTD. 本編:126分 翻訳:小木曽三希子

